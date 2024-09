Poder de mudança de Abel dá resultado novamente e aumenta sonho do tri

Com quatro vitórias seguidas, o Palmeiras se colocou mais uma vez como postulante ao título brasileiro. No momento, o Verdão se mostra como o principal perseguidor do líder Botafogo. Cenário parecido com o que aconteceu no ano passado, quando o Alviverde arrancou para conquistar o título nacional. Contudo, o técnico Abel Ferreira também vem repetindo uma estratégia que deu certo na última temporada.

A estratégia é basicamente: abrir mão de suas convicções. No ano passado, Abel Ferreira insistiu nos veteranos durante boa parte da temporada e viu sua equipe cair para o Boca Juniors, na semifinal da Libertadores. Na partida contra os argentinos, o treinador viu garotos entrarem e mudarem as circunstâncias do embate. Nomes como Endrick e Luís Guilherme ganharam espaço e foram fundamentais para o Palmeiras arrancar no título brasileiro em 2023.

Já nesta temporada, Abel mostrou ter aprendido a lição e decidiu mudar o time titular novamente durante a competição. Mas novamente precisou de uma eliminação, nesse caso duas, para que o treinador mexesse na equipe. Afinal, o Verdão caiu precocemente da Libertadores e da Copa do Brasil, fazendo com que o comandante repensasse suas ideias.

Uma das mudanças que mais surpreenderam foi a saída do meia Raphael Veiga, que começou as últimas partidas no banco. Além disso, outros nomes como de Flaco López, Maurício, Richard Ríos e Caio Paulista conquistaram a vaga na equipe principal com o decorrer dos embates.

A pausa para a Data-Fifa, junto com as eliminações nas copas, também acabou sendo fundamental para Abel implementar estas ideias. Afinal, com mais tempo para treinamentos, o treinador conseguiu montar sua equipe para o que era necessário no Brasileirão. O resultado veio com duas goleadas recentes por 5 a 0.

Próximo compromisso dos comandados de Abel Ferreira

Com 50 pontos, o Verdão é o vice-líder e tem três de desvantagem para o Botafogo, primeiro colocado. O time terá mais uma semana cheia de preparação até a próxima partida, domingo, contra o Vasco, no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).

