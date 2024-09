Titulares contra o Vasco, Alex Sandro e Gonzalo Plata se destacam em suas estreias

O clássico do Flamengo com o Vasco no domingo (15), no Maracanã, marcou as estreias de Alex Sandro e Gonzalo Plata com a camisa rubro-negra. Apesar do empate amargo contra o rival, os flamenguistas ficaram animados com as atuações dos dois jogadores, que começaram o confronto no time titular.

O lateral-esquerdo mostrou qualidade com a bola nos pés desde o início da partida. Afinal, logo nos primeiros minutos, em um lance individual, ele tirou uma marcador da jogada e cruzou justamente para Gonzalo Plata, que chutou sem ângulo.

No total, Alex Sandro teve 98% de acerto nos passes (60/61), além de dois passes decisivos, dois desarmes e uma grande chance criada.

Números de Gonzalo Plata

Plata também teve bons números. O equatoriano, que se sentiu muito a vontade em campo, criou uma grande chance de gol e deu três passes decisivos. Além disso, finalizou quatro vezes, deu dois dribles e conseguiu recuperar a bola em seis ocasiões.

Veja os elogios nas redes sociais

Gostei demais do Plata e do Alex Sandro. Entraram bem demais. Alex Sandro parecia que jogava nesse time havia uns 2 anos. Bizarro como joga bola — Tozza (@tozza.bsky.social) 15 de setembro de 2024 às 20:52

Alex Sandro e Plata são CRAQUES Primeira impressão muito boa de ambos — Messi Flamenguista (@messifla.bsky.social) 15 de setembro de 2024 às 19:20

Alex Sandro vai ser titular fácil da lateral-esquerda. — matheusflaa.bsky.social (@matheusflaa.bsky.social) 15 de setembro de 2024 às 20:02

reclamações à parte, plata e alex sandro bem demais na estreia — carol (@cxrf.bsky.social) 15 de setembro de 2024 às 21:25

Apesar desse empate frustante, deu bom ver Alex Sandro e Plata. Jogaram muito. Detalhe que ambos estavam há quase quatro meses sem entrar em campo. — Euclides_CRF (@euclidescrf.bsky.social) 16 de setembro de 2024 às 08:06

Alex Sandro e Plata começaram muito bem. Em forma e entrosados serão dois grandes ganhos pra gente. O que vocês acharam dos dois? — Fábio Justino (@fabiojustino.bsky.social) 15 de setembro de 2024 às 21:00

