Jamal Lewis é apresentado no São Paulo: ‘Quero aproveitar’

O São Paulo apresentou nesta segunda-feira (16), o lateral-esquerdo Jamal Lewis. O jogador da Irlanda do Norte já fez sua estreia com a camisa Tricolor neste domingo (15), na vitória da equipe diante do Cruzeiro, pelo Brasileirão. Ele vestirá a camisa de número 3 em sua passagem no Morumbis.

Contudo, o jogador constantemente repetiu estar vivendo uma aventura no Brasil durante sua coletiva. Jamal Lewis disse estar maravilhado com o país e colheu informações com seus amigos brasileiros no Newcastle antes de acertar com o São Paulo.

“Para mim, o Brasil enquanto país é tão conhecido pela cultura, pelas pessoas, pelo amor ao futebol, desde pequenos. Eu adoro o futebol brasileiro, as praias, assistindo Ronaldinho e outros jogadores na Copa do Mundo. Tenho muito orgulho de vir jogar ao Brasil, quero mergulhar na cultura. Tem muitos atletas vindo ao Brasil, isso demonstra a qualidade da liga e do futebol brasileiro. Quero aproveitar”, disse Jamal Lewis, que prosseguiu.

Sou atleta do Newcastle. Conheço o Joelinton, os brasileiros nem precisam falar do Brasil. Eles fazem parecer que o Brasil é um lugar incrível, estão sempre felizes. Todos os brasileiros que conheci em Londres, essas pessoas representam muito bem o Brasil, fiquei muito animado de vir. Joguei toda a minha carreira na Inglaterra, mas sempre falei que gostaria de jogar numa liga de outro país, aprender outra cultura, outro tipo de jogo. A carreira é curta, é uma ótima oportunidade para estar num lugar diferente, ganhar jogos, levantar troféus, ser parte de um time que vai ganhar muita coisa.

Jamal Lewis já estreou pelo São Paulo

Apesar da apresentação estar acontecendo nesta segunda-feira, Jamal Lewis já fez sua estreia neste domingo. Afinal, ele entrou no segundo tempo na vitória do São Paulo por 1 a 0 diante do Cruzeiro, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Assim, o jogador falou das primeiras impressões de atuar no Brasil.

“Fiquei feliz de contribuir para a vitória da equipe. Todos jogaram bem, a defesa jogou bem, aproveitamos a oportunidade de disputar os três pontos. Fiquei feliz de chegar e ver os torcedores. Para mim, será muito bom, gostei da estreia, espero que nas próximas semanas e meses todos vejam meu jogo, quero ajudar a equipe com minhas habilidades. Que a gente possa ganhar mais partidas”, completou.

Veja outras respostas de Jamal Lewis

Parceria com Welington

“Conversei com o Welington, o inglês dele ainda não está tão bom, de repente eu o ajudo, e ele me ajuda com o português. Espero que tenha sucesso. Alguns atletas gostam de ficar na zona de conforto, outros gostam de conhecer nova culturas, outros países, então desejo o melhor para ele, está fazendo o movimento oposto, mas desejo o melhor para ele”.

Libertadores

“Estou chegando agora, mas queremos ganhar, conquistar o troféu, adicionar mais uma Copa ao nosso hall. Queremos ganhar troféus, quando eu cheguei eles nos disseram que teve um período de seca, então queremos seguir ganhando agora e essa é uma ótima oportunidade. Temos atletas de qualidade, não há nenhum motivo para não seguirmos adiante”.

Calendário

“Sim, quando eu vim, conversei um pouco com as pessoas, me explicaram que tem o Estadual, que vai ter uma pré-temporada. Para mim vai ser ótimo, vou jogando. Não vejo problemas nas viagens, é um país grande, de dimensão continental, mas somos pagos para isso, para fazer o que amamos. Se viajar para jogar é um sacrifício, serei bem feliz com isso. Para mim, quanto mais jogos, menos treinos”.

