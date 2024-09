Antes preterido, Puma atinge liderança em quesito no Vasco

O lateral-direito Puma Rodríguez, do Vasco, viveu uma semana especial na carreira. Afinal, retornou à seleção de seu país, ajudou o Cruz-Maltino na classificação à semifinal da Copa do Brasil e ainda contribuiu com assistência no Clássico dos Milhões.

Assim, ele atingiu a liderança em um recorte diferenciado no elenco do Vasco. Ele já tem quatro participações em gols (assistências e gols) na temporada nos 607 minutos (excluindo acréscimos) em que esteve em campo. Gerando, dessa forma, uma média de uma participação em gol a cada 151,75 minutos.

LEIA MAIS: Vasco de Paiva transforma problema em especialidade; entenda

Sendo assim, ele lidera tal quesito, levando em consideração apenas jogadores que atuaram em no mínimo dez jogos em 2024. Pertinho dele surge o também lateral Leandrinho, mas que atua pelo outro lado. Ele precisa de 152 minutos para participar de gol nos jogos em que entra.

Logo atrás deles vêm a dupla de craques do Vascão: Vegetti e Payet, praticamente empatados, com uma participação em gol a cada 171,9 minutos. Emerson Rodríguez fecha o top-5, participando de gol a cada 181 minutos.

Recuperando espaço?

Após uma temporada regular em 2023, Puma demorou a engrenar em 2024, já que mal foi utilizado no Carioca e só foi a campo no Brasileirão na sexta rodada (atuando um minuto). No jogo seguinte, porém, participou de um dos gols no empate em 3 a 3 com o Fortaleza pela Copa do Brasil e ainda converteu seu pênalti na disputa, voltando a ganhar força no elenco.

Engrenou seu maior período consecutivo entrando em jogos no ano, com cinco partidas seguidas. Com Paulo Henrique em grande fase e com um físico avantajado (pouco é substituído), Puma precisou de paciência.

Assim, quando foi acionado, não desperdiçou. Contra o Athletico, foi titular por conta da suspensão de PH e fez um golaço, que ajudou na virada no jogo de ida pelas quartas de final da Copa do Brasil. Na volta, entrou quase nos acréscimos com a missão de bater pênalti e o fez com maestria.

Já contra o Flamengo, na última rodada, entrou aos 40′ da etapa final e, dois minutos depois, deu a assistência para o gol do empate, marcado por Coutinho. Ao todo, ele tem um gol e três passes para gol na temporada.

Confira a lista

Posição na lista – Jogador – Minutos para participar de gol*

10º – Adson – 389,4

9º – Galdames – 260,8

8º – Lucas Piton – 253,4

7º – Rayan – 252,75

6º – David – 215,7

5º – Emerson Rodríguez – 181

4º – Payet – 171,9

3º – Vegetti – 171,9

2º – Leandrinho – 152

1º – Puma – 151,75

*Conta exclui pré-assistências e desconsidera acréscimos

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.