O lateral Alex Sandro estreou no Flamengo no empate contra o Vasco por 1 a 1 no domingo (15), pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe vencia até os 42 do segundo tempo, quando Philippe Coutinho empatou para o Cruz-Maltino. Aliás, novo reforço rubro-negro era quem marcava o camisa 11 da equipe adversária. Dessa forma, após a partida, o jogador lamentou o empate, mas confia que serviu como aprendizado.

“Baixamos a guarda no final, a verdade foi essa. Poderíamos ter mais posse de bola, sermos mais organizados, porém, futebol só acaba quando o juiz apita. Tenho certeza que serviu de aprendizado para os próximos jogos”, disse.

Além disso, Alex Sandro fez uma avaliação sobre sua performance na partida. Essa foi a primeira vez que o jogador entrou em campo com a camisa rubro-negra.

“Me senti muito bem, mas sinto que tenho que melhorar ainda. Agradeço, primeiramente, a todo o staff, aos companheiros que me ajudaram nesses dias. Agora é dar continuidade para estar no meu máximo”, afirmou.

Já em suas redes sociais, o lateral agradeceu à torcida que compareceu no Maracanã e tornou o dia da estreia ainda mais especial, uma vez que era um sonho vestir a camisa do Flamengo com o estádio lotado, apesar do resultado negativo.

“Mais que uma estreia e voltar ao Brasil após 13 anos na Europa, o sonho de vestir o manto com o Maracanã lotado. Obrigado aos torcedores que deixaram esse dia especial ainda mais bonito. O resultado não foi o esperado, mas seguiremos focados em nossos objetivos. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo”, comemorou.

Com Alex Sandro à disposição de Tite na Libertadores, a equipe volta a campo na quinta-feira (19), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pelas quartas de final da competição.

