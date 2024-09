Monsalve causa rápido impacto em sua chegada ao Grêmio

Baita achado! O Grêmio prova que acertou na contratação do meio-campista Miguel Monsalve a cada rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque o jogador causou rápido impacto no Imortal desde a sua chegada em julho. Prova disso é que o colombiano já soma cinco participações em gols na equipe no torneio.

Até aqui, ele já contribuiu direta e indiretamente para o Tricolor Gaúcho adicionar mais dez pontos na Série A. Afinal, fez gols nas vitórias sobre Athletico e Criciúma, além do empate com o Bragantino por 2 a 2, no último compromisso. Assim como deu assistência no triunfo diante do Cuiabá. Ele ainda conta com mais um passe para gol, mas no confronto com o Fluminense, pelas oitavas de final da Libertadores.

Simultaneamente a sua entrada no time, o Grêmio deu início a sua reação no Campeonato Brasileiro. Na primeira oportunidade, no embate com o Furacão pela 21ª rodada. Mesmo com uma equipe alternativa, anotou o gol que assegurou o resultado positivo por 2 a 0. Posteriormente, na rodada seguinte, fez boa jogada individual e deu assistência para Braithwaite marcar o gol da virada sobre o Cuiabá.

Meio-campista colombiano se torna decisivo no Grêmio

No embate com o Criciúma, o meio-campista, de 20 anos, mostrou-se decisivo. Isso porque anotou o único gol, da vitória fora de casa. Já no último compromisso da equipe, o confronto com o Bragantino, voltou a ser protagonista ao dar um toque de classe, e com uma cavadinha, encobrir o goleiro e ajudar a sua equipe a abrir o placar. No entanto, coletivamente o Tricolor Gaúcho não conseguiu superar o ímpeto do adversário.

Vale relembrar que em julho, o Imortal desembolsou dois milhões de dólares (aproximadamente R$ 11 milhões na cotação atual) junto ao Independiente Medellín, da Colômbia, para adquirir 50% dos direitos econômicos do atleta. Aliás, o Grêmio ainda pode adquirir mais 30% do passe de Monsalve por mais 1,2 milhão de dólares (cerca de R$ 6,6 milhões na cotação atual).

