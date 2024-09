Atlético tem ausência de titular em treino antes do jogo contra o Fluminense

O Atlético entra em campo na próxima às 19h (de Brasília) da próxima quarta-feira (18) contra o Fluminense, no Maracanã, pela Copa Libertadores. Durante o treino na Cidade do Galo, na manhã desta segunda-feira (16), o clube mineiro teve a ausência de um titular.

O lateral-direito Saravia não participou da atividade. Ele foi utilizado por Gabriel Milito no segundo tempo da derrota por 3 a 0 para o Bahia, no último domingo. No entanto, nesta segunda-feira, Saravia sentiu dores musculares e não compareceu ao treino.

O departamento médico do Atlético também está cuidando de outros quatro atletas: Alisson, Otávio, Zaracho e Eduardo Vargas. Todos estão em fisioterapia e realizando trabalhos de recuperação, mas ainda não há previsão para o retorno de nenhum deles.

Além disso, é importante notar que Junior Alonso, Guilherme Arana, Alan Franco e Paulinho não viajaram para Salvador. Esses jogadores participaram normalmente dos treinamentos nesta segunda-feira.

Agora, o Atlético se prepara para uma sequência intensa de jogos. Entre os dias 18 de setembro e 5 de outubro, o time enfrentará seis compromissos, abrangendo a Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.