Milan x Liverpool: onde assistir, escalações e arbitragem

A Champions 2024/25, que será disputada em novo formato, começa nesta terça-feira (17), com direito a duelo entre gigantes do futebol europeu. Milan e Liverpool se enfrentam às 15h45 (de Brasília), no San Siro, em Milão, pela primeira rodada da fase de Liga da maior competição de clubes do planeta. Além disso, a partida marca a reedição da final de 2004/05, em Istambul, que terminou com o título para o clube da Inglaterra.

Como chega o Milan

O Milan não faz um grande início de temporada e terá mais um grande desafio nesta terça-feira. A primeira vitória do time aconteceu apenas na quarta rodada do Campeonato Italiano, no último final de semana, quando bateu o Verona por 4 a 0.

Ao mesmo tempo, o técnico Paulo Fonseca segue com desfalques importantes no elenco, que não poderão participar da estreia da equipe na Champions 2024/25. Ismael Bennacer, Alessandro Florenzi, Malick Thiaw e Marco Sportiello, lesionados, estão fora da partida. Além disso, Davide Calabria aparece como dúvida após ter desfalcado a equipe no último compromisso.

Como chega o Liverpool

Por outro lado, o Liverpool, que fazia um grande início de temporada até a pausa para a Data Fifa, vem de um resultado negativo na Premier League. Isto porque os Reds foram surpreendidos pelo Nottingham Forest e perderam em casa por 1 a 0 na última rodada do Campeonato Inglês.

O único desfalque para o técnico Arne Slot fica por conta de Harvey Elliot, lesionado. Além disso, Federico Chiesa, uma das principais contratações do clube na última janela de transferências, não deve começar a partida entre os titulares. Mas, é possível que o jogador apareça no banco de reservas pela primeira vez.

Milan x Liverpool

1ª rodada da fase de Liga da Champions 2024/25

Data e horário: terça-feira, 17/09/2024, às 15h45 (de Brasília)

Local: San Siro, em Milão (ITA)

Milan: Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Pavilovic, Hernández; Reijnders, Fofana, Loftus-Cheek; Pulisic, Tammy Abraham, Rafael Leão. Técnico: Paulo Fonseca.

Liverpool: Alisson Becker; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Endo; Salah, Szoboszlai, Cody Gakpo; Darwin Núñez. Técnico: Arne Slot.

Árbitro: Espen Andreas Eskås (NOR)

Assistentes: Jan Erik Engan (NOR) e Isaak Elias Skjeseth Bashevkin (NOR)

VAR: Bastian Dankert (ALE)

Onde assistir: Max

