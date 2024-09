Sporting x Lille: Onde assistir, escalações, arbitragem

Sporting e Lille jogam pela primeira rodada da fase de liga da Champions nesta terça-feira (17/9), às 16h (de Brasília). O jogo será no Estádio do Alvalade, em Lisboa, casa dos Leões. Dessa forma, os lisboetas tentam aproveitar o favor campo contra um rival de mesmo nível. Tudo para seguir com o seu objetivo: conseguir vaga às oitavas aos fim dos oito jogos desta fase, seja se forma direta ou via repescagem. Diferentemente do Sporting, que entrou automaticamente nesta fase principal, o Lille precisou jogar fases eliminatórias para chegar na fase de liga, eliminando Fenerbahçe e Slavia Praga.

Entenda a fórmula da Champions na ‘fase de liga’

Esta edição da Champions tem um novo formato. Afinal, sai a fase de grupos e entra a fase de liga. Assim, as 36 equipes se encontram em um único grupo. Mas farão apenas oito partidas. Ao fim das oito rodadas, os oito primeiros avançam às oitavas e os times entre 9º e 24º jogam oito mata-matas numa repecagem. Enfim, quem avançar seguirá também às oitavas. Veja abaixo quais os jogos de Sporting e Lille.

Onde assistir

O canal Max transmite a partir das 16h (de Brasília).

Como chega o Sporting

Uma ausência é certa nos Leões. Afinal, o zagueiro St Juste está se recuperando de lesão na coxa esquerda e fora do time desde julho. Outro que deve ser desfalque é Kovacevik. O goleiro machucou o tornozelo nos treinos. Assim, muito provavelmente Franco Israel deve ser o titular. A boa notícia é que o ataque sportinguista está voando, com o trio Trincão, Pedro ‘Pote’ Goncalves e, principalmente, Gyokeres. O sueco tem oito gols em cinco rodadas no Português, ajudando o time a liderar com campanha 100%. Dessa forma, é a principal arma para os Leões saírem com a vitória em casa.

Jogos do Sporting na fase de liga da Champions

17/9 – Lille (casa)

1/10 – PSV (fora)

22/10 – Sturm Graz (fora)

5/11 – Manchester City (casa)

26/11 – Arsenal (casa)

10/12 – Brugge (fora)

22/1/2015 – RB Leipzig (fora)

29/1/2025 – Bologna (casa)

Como chega o Lille

O técnico Bruno Genésio tinha a expectativa de contar com Ethan Mbappé (irmão do Kilyan, no Real) para este jogo. O jogador não se recuperou de lesão muscular. A boa notícia é que o artilheiro da equipe nos últimos três anos, Jonathan David, está 100% recuperado. Dessa forma, confirmadíssimo para o duelo. Outro nome certo é o português Tiago Santos. Mas, ironicamente, o jogador, recém-convocado para a seleção de seu país, é um ex-Sporting.

“Parece até que é o destino. Afinal, o primeiro jogo na Liga dos Campeões será contra o meu antigo clube. Vai ser uma grande partida. Mas espero uma vitória nossa”, disse Tiago.

Jogos do Lille na fase de liga da Champions

17/9 – Sporting (fora)

2/10 – Real Madrid (casa)

23/10 – Atlético de Madrid (fora)

5/11 – Juventus (casa)

27/11 – Bologna (fora)

11/12 – Sturm Graz (casa)

21/1/2015 – Liverpool (fora)

29/1/2025 – Feyenoord (casa)

SPORTING X LILLE

1ª rodada da Liga dos Campeões 2024/25

Data e horário: 17/9/2024, 16h (de Brasília)

Local: Estádio do Alvalade, Lisboa (POR)

SPORTING: Franco; Quaresma, Diomande e Gonçalo Inácio; Quenda, Morita, Hjulmand e Catamo; Trincão e Pedro ‘Pote’ Goncalves; Gyokeres. Técnico: Rúben Amorim

LILLE: Chevalier; Diakite, Mandi e Alexsandro; Tiago Santos, Benjamin André, Angel Gomes e Gudmundsson; Zhegrova e Cabella; Jonathan David. Técnico: Bruno Genésio

Árbitro: Donatas Rumšas (LIT)

Auxiliares: Aleksandr Radiuš e Dovydas Sužiedėlis (LIT)

VAR: Aleandro Di Paolo (ITA)

