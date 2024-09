Mallorca x Real Sociedad: onde assistir, escalações e arbitragem

Reeditando a semifinal da Copa do Rei da temporada 2023/24, Mallorca e Real Sociedad entram campo pela sétima rodada do Campeonato Espanhol. O duelo entre as equipes será nesta terça-feira (17/9), às 14h (horário de Brasília), no Estádio Campo de Son Moix.

O confronto direto das últimas sete temporadas favorece a Real Sociedad. O time de Anoeta venceu oito vezes, enquanto o Mallorca obteve apenas uma vitória.

Onde assistir

O jogo entre Mallorca e Real Sociedad terá a transmissão, aliás, do Disney+ (streaming) e ESPN (TV fechada).

Como chega o Mallorca

O time de Arrasate chega a este jogo com um bom desempenho nos últimos tempos. Contudo, os Bermellones perderam o último jogo por 2 a 1 para o Villarreal. O clube ocupa a 12ª colocação, com cinco pontos. A campanha até aqui é de uma vitória, dois empates e duas derrotas. A equipe não tem desfalques para o confronto.

Como chega o Real Sociedad

A equipe comandada por Imanol Alguacil chega ao confronto em situação delicada e precisa voltar a vencer. A equipe está na 16ª colocação, com quatro pontos, um a mais que o Getafe, primeiro da zona de rebaixamento. No último sábado, o time perdeu para o Real Madrid por 2 a 0, dentro de casa. São três jogos sem vitórias na competição.

MALLORCA x REAL SOCIEDAD

Campeonato Espanhol – 7ª rodada

Data-Hora: 17/9/24, às 14h (de Brasília)

Local: Estádio Campo de Son Moix, Palma de Maiorca (ESP)

MALLORCA: Greif; Maffeo, Valjent, Raillo, Lato; Morlanes, Costa; Asano, Rodríguez, Domenech; Muriqi. Técnico: Jagoba Arrasate.

REAL SOCIEDAD: Remiro; Traoré, Zubeldía, Pacheco, Aramburu; Kubo, Zubimendi, Terrientes, Oyarzabal; Méndez, Umar. Técnico: Imanol Alguacil.

Árbitro: Adrián Cordero Vega

Assistentes: Antonio Luis Cerezo Parfenof e Judit Romano García

VAR: Javier Iglesias Villanueva

