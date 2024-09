Ex-Flamengo e Grêmio, Paulo Victor é anunciado por clube do Qatar

O goleiro Paulo Victor foi anunciado como o novo reforço do Al Rayyan, do Qatar, na última sexta-feira (13). O atleta de 37 anos, ex-Flamengo e Grêmio, assinou contrato por um ano. Em suas primeiras palavras no seu novo clube, ele enalteceu o desafio.

“Estou muito feliz com essa nova oportunidade e com o projeto que o Al Rayyan apresentou. Venho para dar o meu melhor, ajudar a equipe a conquistar grandes resultados e manter a solidez defensiva que eles já possuem. A torcida, comissão técnica e diretoria podem esperar muita dedicação e vontade de vencer”, disse Paulo Victor.

Antes de acertar com o Al Rayyan, Paulo Victor teve pelo Al Ettifaq, da Arábia Saudita, onde atuou por duas temporadas. O goleiro disputou 67 jogos pelo clube, saindo sem sofrer gols em 23 oportunidades e realizando 186 defesas totais. Na temporada 2023/24, o clube saudita teve a segunda melhor defesa da Saudi League, resultado da solidez defensiva liderada pelo goleiro brasileiro.

