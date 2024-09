Bayern x Dínamo Zagreb: onde assistir, escalações e arbitragem

Bayern e Dínamo Zagreb se enfrentam nesta terça-feira (17/9), às 16h (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique. Trata-se da estreia das equipes na fase de ligas da Champions 2024/25. O Bayern entra não apenas como favorito neste jogo. Mas também ao título, que será disputado no dia 31 de maio de 2025 exatamente no Allianz Parque. Já o Dínamo espera realizar bom papel e lutar por, pelo menos, um lugar na repescagem ao fim desta fase. Contudo, seu trabalho nesta terça será pedreira. Na história, enfrentou duas vezes o Bayern nesta competição: perdeu as duas por 2 a 0 e 5 a 0.

Entenda a fórmula da Champions na ‘fase de liga’

Esta edição da Champions tem um novo formato. Afinal, sai a fase de grupos e entra a fase de liga. Assim, as 36 equipes se encontram em um único grupo. Mas farão apenas oito partidas. Ao fim das oito rodadas, os oito primeiros avançam às oitavas e os times entre 9º e 24º jogam oito mata-matas numa repecagem. Enfim, quem avançar seguirá também às oitavas. Veja abaixo quais os jogos de Bayern e Dínamo Zagreb.

Onde assistir

Como chega o Bayern

O técnico Vincent Kompany só não tem força máxima devido a uma lesão de Josip Stanisic no joelho direito. Assim, poderá fazer várias escolhas ofensivas para o duelo desta terça-feira. O veterano Thomas Müller, que recentemente se tornou o jogador que mais partidas jogou pelo Bayern seguirá no banco. Assim, Coman, Musiala, Gnabry e Kane formarão o quarteto ofensivo.

Kompany disse que vê a torcida muito animada com a possibilidade de título do Bayern. Afinal, o elenco é fortíssimo e quer muito ser campeão numa final em casa. Mas que a competição nem sequer começou. Por isso, há um longo caminho pela frente. E mais: há um formato inédito na disputa.

“É dificil dizer como vamos performar na Champions com este novo formato. Mas somos fortes e nosso torcedor pode sonhar alto e acreditar que seremos capazes de chegar na final que será em casa”, disse.

Jogos do Bayern na fase de Liga da Champions

17/9 – Dínamo Zagreb (casa)

2/10 – Aston Villa (fora)

23/10 – Barcelona (fora)

6/11 – Benfica (casa)

26/11 – PSG (casa)

10/12 – Shakthar (fora)

22/1/2025 – Feyenoord (fora)

29/1/2025 – Slovan Bratislava (casa)

Como chega o Dínamo Zagreb

O esquema do treinador Sergej Jakirović será o 4-2-3-1, com Cordoba, Baturina e Pjaca municiando o único atacante. E o homem de frente é a única dúvida que ele tem para enfrentar o Bayern. Kulenovic fez bons treinos e pode começar como titular. Caso isso ocorra, Petkovic começaria no banco.

O Dínamo avançou à fase de ligas depois de passar pela repescagem, eliminando o Qarabag, do Azerbaijão. Mas o técnico disse que não é pelo fato de o time passar por um playoff que isso significa que ele está apenas “de passagem” pela etapa principal da competição.

” Já deixamos nossa marca na Europa, mas não podemos entrar nesta etapa na Liga dos Campeões nos sentindo muito satisfeitos. Queremos mais”, disse.

Jogos do Dínamo Zagreb na fase de Liga da Champions

17/9 – Bayern (fora)

2/10 – Monaco (casa)

23/10 – RB Salzburg (fora)

5/11 – Slovan Bratyislava (fora)

27/11 – Borussia (casa)

10/12 – Celtic (casa)

22/1/2025 – Arsenal (fora)

29/1 /2025 – Milan (casa)

Bayern x Dínamo Zagreb

1ª Rodada da fase de liga da Champions

Data e horário: 17/9/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Allianz Arena, Munique (ALE)

BAYERN: Neuer; Kimmich, Kim, Upamecano e Guerreiro; Pavlovic e Palhinha; Coman, Musiala e Gnabry; Kane. Técnico: Kompany

DÍNAMO ZAGREB: Nevisitic; Ristovski, Theophile-Catherine, Mmaee e Pierre-Gabriel; Ademi e Sucic; Cordoba, Baturina e Pjaca; Petkovic (Kulenovic). Técnico: Sergej Jakirović

Árbitro: Juan Martínez Munuera (ESP)

Auxiliares: Diego Barbero Sevilla e Miguel Martínez Munuera (ESP)

VAR: Ricardo de Burgos Bengoetxea (ESP)

