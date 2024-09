Manchester United x Barnsley: onde assistir, escalações e arbitragem

O Manchester United enfrenta o Barnsley, nesta terça-feira (17/9), às 16h (de Brasília), no Old Trafford, pela terceira fase da Copa da Liga Inglesa. Os times buscam a classificação para as oitavas de final da competição. Este será o primeiro encontro entre as equipes desde que o United eliminou os Tykes da competição nas oitavas de final em 2009.

O Barnsley, da terceira divisão, não deve causar muito medo aos anfitriões. Contudo, os Red Devil já perderam cinco vezes para adversários de ligas inferiores nesta competição desde 2011.

Onde assistir

A partida entre Manchester United x Barnsley terá transmissão ao vivo por meio da ESPN.

Como chega o Manchester United

Os Red Devils chegam embalados para estreia na Copa da Liga Inglesa, especialmente após uma boa vitória contra o Southampton no último fim de semana, pela Premier League. O treinador Erik Ten Hag, aliás, deve aproveitar a competição para dar mais rodagem a jogadores, principalmente, no meio-campo.

Para este duelo, o time não conta com desfalques, porém tem jogadores que estão como dúvida para o confronto. Lisandro Martinez e Noussair Mazraoui vão ser reavaliados. Assim, Maguire e Jonny Evans devem começar entre os times. Manuel Ugarte, após sair do banco no confronto diante do Southampton, deve iniciar entre os titulares.

Em coletiva nesta segunda-feira, Erik Ten Hag falou sobre a falta de oportunidades para Antony. De acordo com o treinador, o brasileiro precisa melhorar nos treinos se quiser ter uma chance durante as partidas. Das cinco partidas até aqui, o jogador entrou em campo em apenas um jogo.

Como chega o Barnsley

A equipe atua na League One, que corresponde a terceira divisão da Inglaterra, perdeu no último fim de semana pelo Stevenage, fora de casa, por 3 a 0. Contudo, os Tykes estão bem, pois faturaram 10 pontos em quatro jogos antes deste revés.

A equipe não terá Watters e Hourihane, pois ainda se recuperam de lesões. Contudo, a principal dúvida é Donovan Pines, que saiu no intervalo na última partida, mas que aparentemente não foi por lesão.

O técnico Clarke se fortaleceu ao longo da Copa da Liga Inglesa. O time derrotou o Wigan Athletic nos pênaltis na primeira fase e venceu de forma impressionante o Sheffield United na fase anterior.

MANCHESTER UNITED x BARNSLEY

Copa da Liga Inglesa – Terceira fase

Data-Hora: 17/9/24, às 16h (de Brasília)

Local: Old Trafford, em Manchester (ING)

MANCHESTER UNITED: Onana; Dalot, Maguire, Evans e Amass; Casemiro, Ugarte e Collyer; Antony, Zirkzee e Garnacho. Técnico: Erik Ten Hag.

BARNSLEY: Slonina; Cotter, De Gevigney, Donovan Pines, Earl e Lofthouse; Connell e Phillips; Keillor-Dunn, Fábio Jalo e Humphreys. Técnico: Darrell Clarke.

Árbitro: Gavin Ward

Assistentes: Lee Venamore e Nigel Lugg

VAR: competição não utilizará o recurso no momento

