De la Cruz volta aos treinos no Flamengo e deve atuar contra o Peñarol, na Libertadores

O uruguaio De La Cruz voltou aos treinamentos nesta segunda-feira (16) após se recuperar da lesão na coxa direita. Ele estará pronto para disputar as quartas de final da Libertadores. Desse modo, o Flamengo enfrentará o Peñarol, na quinta-feira (19), no Maracanã. Primeiro jogo no Rio de Janeiro, enquanto a volta será no Uruguai.

De La Cruz, aliás, ficou fora dos últimos três jogos do Flamengo, incluindo a classificação contra o Bahia, pela Copa do Brasil, e o clássico diante do Vasco, pelo Brasileirão, no último domingo. Ambos jogos foram realizados no Rio de Janeiro. Agora ele estará apto para o confronto pela Libertadores.

“Voltando…”, escreveu o jogador nas redes sociais, junto com um vídeo sobre as quartas de final da Libertadores.

O meia é um dos pilares da equipe comandada por Tite. Contratado no início de 2024, De La Cruz conquistou a titularidade e não saiu mais do time, embora sofra com problemas de lesões.No total, o uruguaio participou de 34 das 54 partidas do time em 2024, com dois gols e cinco assistências vestindo a camisa rubro-negra.

