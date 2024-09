Borré celebra boa fase do Inter: ‘O time se encontrou’

O Internacional venceu o Cuiabá, nesta segunda-feira, e emplacou a terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Após a partida, o atacante Borré, que marcou o terceiro gol, celebrou o bom momento da equipe após fase delicada.

Nos últimos quatro jogos, o colombiano marcou três gols, sendo um dos protagonistas desta arrancada colorada.

“Creio que a equipe se encontrou uma sintonia. Estamos fazendo um esforço muito grande, estamos fazendo o melhor para a equipe”, disse ao Premiere.

Borré também valorizou a importância de Enner Valencia, que não vive boa fase no Colorado. Afinal, a última vez que marcou um gol foi em junho.

“Eu sempre disse que Enner é importante para nós. Um jogador que nos dá muitas coisas, está muito contente da forma que o recebemos hoje, um jogador que vai nos ajudar muito e vai chegar o momento que vai fazer gols”, completou.

Com a vitória, o Internacional, aliás, está na oitava colocação, com 38 pontos, quatro a menos do que o Bahia, primeiro time na zona de classificação para a Libertadores. Em seu próximo compromisso, o time de Roger Machado, assim, enfrenta o São Paulo, às 18h30 (de Brasília) desse domingo, no Morumbis.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.