Rodri, do Manchester City, reclama do calendário e vê chance de greve dos atletas

Com as mudanças da nova Champions League e o Super Mundial de 2025, o calendário do futebol europeu ganhou mais jogos. No entanto, isso desagradou muitos atletas, que vieram a público questionar tais decisões. Um deles é Rodri, do Manchester City, que criticou abertamente o aumento na quantidade de jogos e declarou que há chance de os jogadores entrarem em greve.

“Acho que estamos próximos disso. É fácil de entender. Se perguntar para qualquer outro jogador, vai dizer o mesmo. Se continuar assim, chegará um momento em que não teremos outra opção. É algo que nos preocupa porque somos os caras que sofrem.”, afirmou.

” Na minha humilde opinião, acho que é demais. Nós ou alguém tem que cuidar da gente, porque somos os principais personagens deste esporte, ou negócio, ou seja lá como queira chamar. Nem tudo é dinheiro ou marketing, é também a qualidade do show. Quando estou descansado, jogo melhor. Se as pessoas quiserem ver um futebol melhor, precisamos descansar. Quando o número de jogos começar a aumentar, o desempenho e a qualidade diminuem”, acrescentou.

Mudanças da Uefa

A partir desta temporada, a Champions League deixa de lado a tradicional fase de grupos com turno e returno em seis rodadas. Agora, ela entra na fase de liga com oito rodadas contra adversários diferentes. Somado a isso, terá um playoff de ida e volta para os times que não se classificarem diretamente para as oitavas de final.

Dessa forma, o Manchester City estreia na Champions nesta quarta-feira (18), contra a Inter de Milão, em casa. Em seguida, pega Slovan Bratislava, Sparta Praga, Sporting, Feyenoord, Juventus, PSG e Club Brugge.

Por fim, Rodri citou o caso de Haaland, que teve férias em junho e julho, visto que a Noruega não disputou a Eurocopa e tem sobrado neste início de temporada. Até o momento, ele soma nove gols em cinco jogos pelos Citizens em 2024/25

“Talvez Erling seja um bom exemplo. Ele teve uma longa pausa e veja como está jogando agora. Dá uma dica de por que pedimos isso”, finalizou.

