Futebol lidera crescimento em faturamento da Globo no 3º trimestre; números impressionam

A Globo antecipou seus resultados financeiros do terceiro trimestre de 2024 e estima um aumento de 16% no faturamento do ano. A base do lucro da emissora decorre de dois carros-chefes: pay-per-view do Campeonato Brasileiro e do reality Estrela da Casa. O futebol, contudo, lidera o crescimento de serviços diretos ao consumidor.

Estima-se que a Globo arrecade R$ 700 milhões só com o Premiere e ultrapasse a meta prevista para o ano. A temporada fez com que a empresa tivesse a maior base de pacotes de futebol vendidos desde 2015 – ou seja, quase uma década.

Importante frisar que os direitos de transmissão do Brasileirão vão mudar a partir do ano que vem. A Globo, por exemplo, negociou exclusividade com a Libra para manter o Premiere competitivo com jogos do torneio nacional na próxima temporada – e tenta acordo com a LFU.

Futebol na Globo

O crescimento na base de serviços diretos ao consumidor, como o Globoplay, cresceu 8% em relação a 2023. Conforme mencionado, o futebol atua como carro-chefe e lidera os números da empresa – com estimativa de lucro de R$ 700 milhões no ano.

O Premiere, serviço de futebol por pay-per-view, tem direito a mais de 300 jogos do Brasileirão em sua grade. A maior base vendida nos últimos dez anos. Não à toa, a Globo registrou um aumento de 56% em assinaturas do pacote esportivo em suas plataformas.

Visando a competitividade em 2025, a Globo fechou exclusividade para jogos da Libra na próxima edição do Brasileirão. O acordo prevê transmissões de todas partidas do torneio e em todas plataformas. Ou seja, TVs aberta e fechada, internet, streaming e pay-per-view. Vale pontuar que a emissora só poderá exibir os confrontos em que os clubes do grupo disputarão como mandantes.

• Clubes da Libra: ABC, Atlético, Bahia, Brusque, Flamengo, Grêmio, Guarani, Ituano, Mirassol, Novorizontino, Palmeiras, Paysandu, Ponte Preta, Red Bull Bragantino, Sampaio Corrêa, Santos, São Paulo e Vitória.

A Globo ainda tenta acordo com a Liga Forte União (LFU), que já negociou seus direitos com outras emissoras e com Youtube. Apesar de possuir direitos da Libra, a empresa não quer sair em desvantagem na quantidade de jogos exibidos em suas plataformas.

• Clubes LFU: Athletico-PR, América, Atlético-GO, Avaí, Corinthians, Chapecoense, Ceará, Criciúma, CRB, CSA, Cuiabá, Figueirense, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Juventude, Londrina, Náutico, Operário, Sport, Tombense, Vila Nova, Botafogo, Cruzeiro, Coritiba e Vasco.

