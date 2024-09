Cristiano Ronaldo lança marca de champagne de luxo; saiba preço

Cristiano Ronaldo deu mais um exemplo de sua veia empreendedora fora de campo. O astro português lançou sua própria marca de champagne, ‘Os 777 Gols’. O produto faz parte de uma sociedade do camisa 7 com Elma Aveiro, sua irmã.

O nome remete a marca de gols atingidos por CR7 em 2021, ano em que a ideia surgiu. O champagne foi produzido em parceria com a vinícola ‘Clément Victor’, empresa originária de uma cidade francesa chamada Janvry. A ideia é lançar o produto no dia 31 de dezembro, data do aniversário de Maria Dolores Aveiro, mãe de Cristiano, Elma, Hugo e Kátia.

Ao todo serão 777 garrafas exclusivas. Cada unidade custa 1.777 euros (cerca de R$ 10.600), com menos de 200 garrafas à venda atualmente.

Na última semana, Cristiano Ronaldo atingiu a marca de 1 bilhão de seguidores em suas plataformas digitais. Ele se tornou a primeira pessoa no mundo a alcançar o feito.

