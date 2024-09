Saiba valor da moeda lançada por Portugal em homenagem a Cristiano Ronaldo

Os feitos de Cristiano Ronaldo assombram o futebol há mais de uma década e o tornaram uma espécie de entidade em Portugal. O país, inclusive, está prestes a lançar uma moeda de sete euros em celebração a carreira de um dos maiores nomes da história do futebol. A ação faz parte de uma tradição portuguesa.

O número sete parece óbvio quando se fala em Cristiano Ronaldo e, por isso, o valor da moeda. A peça em tributo ao ídolo simboliza o impacto do atleta dentro e fora dos gramados – e também para além das fronteiras. Afinal, o jogador se tornou o maior artilheiro do futebol mundial não só em atividade, mas de todos os tempos – em jogos oficiais -, ao alcançar 900 gols na carreira.

Além de artilheiro da Seleção, CR7 se tornou embaixador de Portugal no cenário internacional. A moeda também visa reconhecer a dedicação do atleta como forma de inspirar novos talentos nacionais.

Homenagem de Portugal

A homenagem a Cristiano faz parte de uma tradição portuguesa, que emite moedas comemorativas para destacar figuras simbólicas. O lançamento da peça ocorrerá em breve e ficará disponível para colecionadores, torcedores e fãs de todo mundo.

Números de Cristiano Ronaldo

O craque colecionou feitos memoráveis e assombrosos com a seleção portuguesa. Além de se tornar o maior artilheiro da história da equipe nacional, ele chegou ao topo do ranking em nível mundial. Ou seja, ninguém, em qualquer seleção, balançou as redes mais vezes que o camisa 7.

1. CR7 (Portugal): 132 gols

2. Messi (Argentina): 109 gols

3. Ali Daei (Irã): 108 gols

4. Sunil Chhetri (Índia): 94 gols

5. Lukaku (Bélgica): 85 gols

