Clubes europeus demonstram interesse por promessa do Flamengo

Em meio a momento conturbado na temporada, com três competições em disputa e jogadores machucados, o Flamengo ganhou uma grata surpresa: Evertton Araújo. O jogador da base, que começou a receber oportunidades com o técnico Tite, entrou em campo e mostrou confiança, agradando os torcedores. As boas atuações do jovem, aliás, chamaram a atenção de dois clubes europeus: Bayer Leverkusen e Atlético de Madrid.

Segundo o “Coluna do Fla”, olheiros do clube alemão estiveram no Maracanã para acompanhar a partida de volta da Copa do Brasil contra o Bahia, no dia 12 de setembro, para acompanhar Evertton. Neste jogo, aliás, o volante de 21 anos foi considerado como um dos melhores jogadores em campo.

Já o clube espanhol não chegou a mandar olheiros para o Brasil para assistir Evertton, mas acompanha de longe os passes do jogador no Flamengo.

Contrato com o Flamengo

No Flamengo desde 2022, após passagem nas divisões de base do Volta Redonda, Evertton Araújo tem contrato até dezembro de 2026, com multa rescisória de 40 milhões de euros (cerca de R$ 250 milhões)

