Hulk, do Atlético, aponta favoritismo do Fluminense na decisão

Atlético e Fluminense iniciam a disputa para definir quem avança para as semifinais da Copa Libertadores nesta quarta-feira (18), às 19h (de Brasília), no Maracanã. O atacante Hulk afirmou que o favoritismo é totalmente do Tricolor.

“Sabemos que vamos enfrentar o atual campeão da Libertadores, estão defendendo o título, então a gente sabe que o favoritismo hoje é deles. Mas vamos lá fazer um grande jogo para que se Deus quiser sair com um resultado positivo e no segundo jogo carimbar uma classificação para a próxima fase”, salientou.

LEIA TAMBÉM: Atlético bate o martelo, e jogo contra Red Bull Bragantino será na Arena MRV

Recentemente, os clubes se enfrentaram no Campeonato Brasileiro, e o Fluminense venceu por 2 a 0. No entanto, Hulk destacou que o confronto desta quarta-feira será diferente.

“Há um mês a gente acabou perdendo para o Fluminense, que é um grande time, tem grandes jogadores. Amanhã (quarta-feira), com certeza, vai ser um jogo que vai ser encarado como decisão. Final de 180 minutos e os primeiros 90 minutos vão ser jogados amanhã no Maracanã”, acrescentou.

Histórico favorável para Hulk contra o Fluminense

O camisa 7 do Atlético possui um histórico positivo contra o Fluminense. O Cruzeiro e o Tricolor são os clubes que mais sofreram com o atacante, com sete gols marcados contra cada um.

“Tenho tido sucesso em alguns jogos contra o Fluminense e espero continuar assim. Quero aproveitar a oportunidade para marcar gols, ajudar meus companheiros e a equipe do Galo. Enfrentar equipes com a qualidade do Fluminense é sempre motivador. Espero que todos os jogadores estejam no melhor nível amanhã para que possamos fazer um grande jogo coletivo e sair com um resultado positivo no Maracanã”, finalizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Twitter, Instagram e Facebook.