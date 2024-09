Neymar envia presentes a torcedor que viralizou emocionado nas redes sociais

O jovem Cauã Araújo viveu, aos 14 anos, uma das experiências mais significativas de sua vida. Nesta semana, o estudante recebeu um kit especial de Neymar – seu ídolo máximo no futebol – após viralizar nas redes sociais. O atleta tomou conhecimento do vídeo que o garoto se emociona ao ganhar um par e chuteiras iguais às do astro do Al-Hilal e quis presenteá-lo.

Tudo começou quando Cauã viralizou bastante emocionado em um vídeo ao ganhar um par de chuteiras iguais às de Neymar do pai, em 2022. A publicação deixou Uberaba para rodar o mundo e chegar ao atacante, que prontamente se dispôs a presentear o jovem.

A equipe de Neymar entrou em contato com a família de Cauã Araújo e enviou um kit com camisetas, tênis, boné e chinelos ao jovem.

O vídeo

O marceneiro Júnior Araújo, pai de Cauã, disse que gravou o vídeo de forma despretensiosa e queria apenas ver a reação do filho. Ele sabia do desejo do garoto pelas chuteiras equivalentes às de Neymar, mas havia “prometido uma mais barata”. Encontrou o par que queria no dia da eliminação da Seleção Brasileira para Croácia na Copa do Mundo.

“Eu já tinha comentado com ele que ia comprar uma chuteira mais barata, de outra marca, porque não estava achando a que ele queria, e ele tinha concordado. Mas eu achei de última hora, e ela chegou na transportadora bem no dia da eliminação do Brasil”, contou o pai de Cauã ao GE.

Cauã não se conteve ao notar que se tratava das chuteiras tão desejadas, mas o vídeo não viralizou de imediato. Neste ano, porém, as imagens voltaram a circular nas redes sociais e tomaram grandes proporções, com quase 200 mil visualizações.

“Eu gosto do Neymar porque ele tem um jeito único, a personalidade, o futebol. E também porque a maioria das pessoas gostam do Messi e do Cristiano Ronaldo. Daí eu vejo o Neymar como uma inspiração”, explicou Cauã.

Paixão por Neymar

Fã assíduo, Cauã Araújo transborda conhecimento quando se refere a Neymar. Consegue, por exemplo, identificar jogos específicos apenas pelas características como uniforme e penteado do jogador. Dá para dizer que a paixão pelo astro brasileiro nasceu de uma espécie de herança de pai para filho.

Nascido em Uberaba, em 2010, Cauã chegou ao mundo em um momento que Júnior estava encantado pelo talento de Neymar. Nessa época, o ‘Menino Ney’ ainda dava seus primeiros carimbos no futebol pelo Santos.

“Coincidiu de ele nascer justo quando o Neymar começou a ganhar tudo pelo Santos, e desde então, era Galinha Pintadinha e Neymar. Ele pegou amor pelo futebol e pelo Ney, ele não tirava a camisa do Barcelona por nada”, e continuou:

“Minha mãe tinha que lavar e passar para secar na mesma hora para ele colocar de novo. Já teve festa que ele saiu com a camisa porque chorava para tirar. A professora auxiliar dele passava atividades com referências ao Neymar”, contou o pai ao GE.

Presente

A família de Cauã recebeu o presente, mas não teve contato direto com o jogador – apenas com a assessoria. Júnior Araújo inclusive externou o desejo de vê-lo pessoalmente um dia para agradecer pelo gesto.

“Eu queria ver ele pessoalmente e agradecer por tudo que está acontecendo na minha vida. Meu Instagram de um dia para o outro bateu 2 mil seguidores, eu só tinha 105″. Só tenho gratidão, de um pai para um pai. Ele sabe como é, ele tem filhos, ele sabe da importância do que fez pelo meu filho. Quero desejar tudo de bom para ele nessa volta”, disse.

