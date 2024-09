Braga denuncia Botafogo à Fifa por nova dívida de R$ 5 milhões por Artur Jorge

O Braga, de Portugal, denunciou o Botafogo à Fifa por causa de uma dívida de 850 mil euros, ou seja, cerca de R$ 5 milhões, do Alvinegro pela transferência do técnico Artur Jorge. A informação é do jornal português “A Bola”.

Essa é a segunda vez que o clube português entra com uma reclamação na entidade contra o clube carioca. Em julho, o Botafogo também atrasou na prestação referente àquele mês.

Para a contratação do treinador em abril, o Alvinegro afirmou que pagaria o valor da multa rescisória no valor de de 2 milhões de euros (R$ 11,5 milhões), pois Artur Jorge ainda tinha contrato com o Braga. O clube carioca já quitou mais da metade do valor, no entanto, ainda não deu previsão de quando pagaria o restante.

Artur Jorge chegou ao Botafogo no início de abril e é um dos grandes responsáveis pela sólida campanha da equipe na temporada. São 37 jogos, com 22 vitórias, sete derrotas e oito empates. No Campeonato Brasileiro, o Alvinegro é o líder da competição, com 53 pontos. São 15 vitórias, cinco empates e cinco derrotas em 26 partidas, além do melhor ataque com 45 gols marcados e uma das melhores defesas da competição – com apenas 25 gols sofridos.

Além disso, o Alvinegro briga por um título inédito na história: a Libertadores. O Alvinegro enfrenta o São Paulo, nesta quarta-feira (18), pelo jogo de ida das quartas de final da competição. O jogo está marcado para o estádio Nilton Santos, às 21h30 (de Brasília).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.