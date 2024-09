Juventus vence PSV na abertura da nova Champions

A nova Champions começou. Nesta terça-feira (17), a Juventus venceu o PSV por 3 a 1, em partida válida pela primeira rodada da fase de Liga da maior competição de clubes do planeta. O camisa 10 Yildiz abriu o placar para os donos da casa com um golaço, enquanto McKennie ampliou ainda no primeiro tempo. Na volta do intervalo, foi a vez do argentino Nico González anotar o terceiro da Velha Senhora. Por outro lado, Saibari, no último lance do jogo, fez o gol de honra para o clube holandês em Turim.

Dessa maneira, o time comandado pelo técnico ítalo-brasileiro Thiago Motta começa a competição com o pé direito e assume a liderança, mesmo que provisória, com três pontos. Por outro lado, o PSV estreia na competição com uma derrota fora de casa e terá que se recuperar nas próximas rodadas.

Na segunda rodada da Champions 2024/25, a Juventus enfrenta o RB Leipzig, na Alemanha, no próximo dia 2 de outubro. Já o PSV vai receber o Sporting, no dia 1º de outubro.

Entenda a fórmula da Champions na ‘fase de liga’

Esta edição da Champions tem um novo formato. Afinal, sai a fase de grupos e entra a fase de liga. Assim, as 36 equipes se encontram em um único grupo. Mas farão apenas oito partidas. Ao fim das oito rodadas, os oito primeiros avançam às oitavas e os times entre 9º e 24º jogam oito mata-matas numa repescagem. Enfim, quem avançar seguirá também às oitavas.

O jogo

O PSV tentou surpreender nos minutos iniciais da partida, mas não demorou para a Juve se impor e encaminhar a vitória com tranquilidade. Assim, o camisa 10 Yildiz fez uma boa jogada pela esquerda e finalizou no ângulo para abrir o placar. O segundo saiu aos 26, com McKennie, que aproveitou uma sobra de bola na área para ampliar.

A segunda etapa foi ainda mais tranquila para a Velha Senhora. Após uma pressão no campo ofensivo, Nico González apareceu livre na área para anotar o terceiro da Juve no jogo, logo aos seis minutos. Dessa maneira, os donos da casa fizeram uma partida consistente e controlaram o ritmo de jogo. Mas, no último lance do jogo, Saibari anotou o gol de honra do PSV para confirmar o placar final de 3 a 1.

Juventus 3×1 PSV

1ª rodada da fase de Liga da Champions 2024/25

Data e horário: terça-feira, 17/09/2024, às 13h45 (de Brasília)

Local: Allianz Stadium, em Turim (ITA)

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Gatti (Danilo, aos 11′ do 2t), Bremer e Cambiasso; Locatelli (Khéphren Thuram, aos 11′ do 2t), McKennie (Douglas Luiz, aos 29′ do 2t) e Koopmeiners; Nico González (Weah, aos 23′ do 2t), Vlahovic e Yildiz (Fagioli, aos 23′ do 2t). Técnico: Thiago Motta.

PSV: Drommel; Ledezma (Nagalo, aos 40′ do 2t), Flamingo, Boscagli e Dams (Mauro Júnior, aos 31′ do 2t); Til (Lang, aos 16′ do 2t), Schouten e Veerman (Saibari, aos 16′ do 2t); Bakayoko, Luke de Jong (Pepi, aos 31′ do 2t) e Tillman. Técnico: Peter Bosz.

Gols: Yildiz, aos 20′ do 1t (1-0); McKennie aos 26′ do 1t (2-0); Nico González, aos 6′ do 2t (3-0); Saibari, aos 47′ do 2t (3-1)

Árbitro: Alejandro Hernández (ESP)

Assistentes: José Enrique Naranjo Pérez (ESP) e Diego Sánchez Rojo (ESP)

VAR: Carlos del Cerro Grande (ESP)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.