Bologna x Shakthar: onde assistir, escalações e arbitragem

Pela 1ª rodada da fase de liga da Champions, o Bologna recebe o Shakhtar Donestsk, no seu estádio, o Dall’Ara. O duelo será às 13h45 (de Brasília). Este será o primeiro jogo entre as equipes. O Bologna, que tem ótimo restrospecto como mandante, leva o favoritismo neste que é seu primeiro jogo de Champions desde a temporada 1964/65 (o time foi campeão italiano pela sétima e última vez em 1963/64).

Entenda a fórmula da Champions na ‘fase de liga’

Onde assistir

Os canais TNT (fechado) e Max (streaming) transmitem a partir das 13h45 (de Brasília).

Como chega o Bologna

O treinador Vicenzo Italiano não terá Lewis Ferguson, com lesão no joelho e volta incerta. No ataque, o treinador opta por Santiago Castro como atacante de área, com o astro Orsolini, da seleção italiana, como seu principal municiador. O comandante disse que vive uma expectstivas grande, assim como seus jogadores:

“Eu vivo grande emoção, pois é minha estreia em Champions. E de muitos jogadores aqui do Bologna. Esta é uma competição de altíssimo nível e difícil. Mas incentivados pelos nossos torcedores, todos verão um Bologna que vai dar tudo em campo: é o primeiro de um mini-campeonato que temos”, disse Vicenzo Italiano

Como chega o Shakhtar Donestk

O brasileiro Marlon Gomes, recuperado da lesão na coxa, começará no banco. Mas resta saber se o treinador Marino Pusic optará por três jogadores ofensivos, mesmo jogando na casa do rival, ou se entra com uma escalação mais cautelosa. A certeza é que Sudakov, alicerce d meio de campo ucraniano, está 100% fisicamente e estará comandando as ações.

BOLOGNA X SHAKHTAR DONETSK

1ª Rodada da fase de liga da Champiopns

Data e horário: 17/9/2024

Local: Estadio Dall’Ara, Bolonha (ITA)

BOLOGNA: Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi e Miranda; Freuler; Orsolini, Aebischer, Moro e Ndoye; Castro. Técnico: Vicenzo Italiano

SHAKHTAR DONETSK: Riznyk; Konoplya, Franjic, Bondar e Pedrinho; Bondarenko, Kyrskiv e Sudakov; Zubkov, Sikan e Kevin. Técnico: Marino Pusic

Árbitro: Rohit Saggi (NOR)

Auxiliares: Morten Jensen e Anders Olav (ambos da Noruega)

VAR: Jérôme Brisard (FRA)

