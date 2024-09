Por segurança, Peñarol aluga camping para torcida antes de jogo contra o Flamengo

Visando à segurança de seus torcedores no Rio de Janeiro, o Peñarol alugou o Camping Clube do Brasil, no Recreio dos Bandeirantes, para concentrar a torcida da equipe uruguaia a partir das 6h (horário de Brasília) da quinta-feira (19), dia da partida contra o Flamengo.

A preocupação e a atitude do Peñarol têm um motivo. Em 2019, quando as equipes se enfrentaram pela última vez na Libertadores, torcedores do clube carioca e do clube uruguaio ‘protagonizaram’ brigas feias nas praias do Leme e de Copacabana. Na ocasião, um rubro-negro morreu e um uruguaio acabou sendo preso.

Assim, a torcida vai estar a cerca de uma hora do Maracanã, local em que será a partida de ida. O ponto de encontro dos torcedores do Peñarol será a Praia da Macumba, na Estrada do Pontal.

Além disso, o Peñarol também entrou em contato com entidades e com o Flamengo. E, assim, reuniram-se com a Polícia Federal do Rio de Janeiro e com o Consulado do Uruguai na capital.

A delegação uruguaia chega ao Rio de Janeiro no fim da tarde desta terça-feira (17). As equipes, portanto, enfrentam-se na quinta-feira (19), às 19h (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores.

