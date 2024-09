Manchester United faz 7 a 0 e avança na Copa da Liga. Teve gol de Antony

Sem a menor dificuldade, o Manchester United arrasou o frágil Barnsley nesta terça-feira (17/9), pela terceira rodada da Copa da Liga Inglesa. Em seus domínios, Old Trafford, e encarando um rival que é apenas o sétimo Terceira Divisão, os Red Devils meteram um impiedoso 7 a 0. E poderia ser bem mais, diante da facilidade encontrada. O brasileiro Antony fez um dos gols, cobrando pênalti que ele mesmo sofreu. Os outros foram dos três melhores em campo: Garnacho, Rashford, Eriksen, todos com dois gols.

O United atuou com vários reservas. Ugarte, uruguaio recém-contratado, fez seu primeiro jogo como titular, fazendo dupla no meio com o brasileiro Casemiro. Antony, o outro brazuca dos Red Devils, fez trio ofensivo com Garnacho e Rashford e se saiu bem.

Foi muito fácil para o Manchester United

O United tratou de matar o jogo ainda no primeiro tempo. Aos dez minutos, Rashford recebeu pela direita um passe de Garnacho e chutou sem chance para o goleiro Slonina. Aos 34, Rashford achou Antony na área. O brasileiro foi derrubado pelo goleiro. Pênalti que ele mesmo cobrou e marcou. Mas ainda teve tempo para Casemiro recuperar uma bola, tocar para Rashford driblar vários marcadores e tocar para Garnacho fazer o terceiro gol do United. Nesta primeira etapa, o United teve 67% de posse e 11 finalizações, contra apenas uma dos visitantes (e fora do alvo). Não por acaso o 3 a 0 no placar.

Veio o segundo tempo e passeio seguiu. Aos três, Garnacho recebeu ligação direta de Eriksen, invadiu pela esquerda e fez o quarto gol. Aos 12, a zaga saiu mal com a bola. Garnacho a recuperou e tocou para Rashford, livre fazer o quinto gol. Na refa final, o dinamarquês Eriksen, em gols que mais pareciam lances de treino, marcaram duas vezes.

