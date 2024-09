Champions: Bayern atropela Dinamo Zagreb com quatro gols de Kane

O Bayern está de volta à Champions. Em grande jogo em Munique, os donos da casa não tomaram conhecimento do Dínamo Zagreb e atropelaram os croatas com uma sonora goleada por 9 a 2 nesta primeira rodada da fase de Liga da principal competição de clubes do planeta. O grande destaque da partida foi o atacante Harry Kane, que marcou quatro gols nesta terça-feira (17), com três pênaltis convertidos. Além do camisa 9, Olise marcou duas vezes, Raphaël Guerreiro, em bonito gol, também deixou sua marca, enquanto Sané e Goretzka saíram do banco para completar o triunfo do clube alemão. Por outro lado, Petkovic e Ogiwara balançaram a rede para os visitantes.

Grande destaque da vitória alemã, Harry Kane chegou a nove gols em cinco jogos e faz um grande início de temporada com a camisa do Bayern de Munique.

Além disso, a partida marcou a estreia do técnico Vincent Kompany como treinador em uma edição de Champions. Outro jogador que se destacou na partida desta terça-feira foi o jovem francês Olise, que marcou dois gols em sua primeira partida na competição.

Jogos do Bayern na fase de Liga da Champions

17/9 – Dínamo Zagreb (casa)

2/10 – Aston Villa (fora)

23/10 – Barcelona (fora)

6/11 – Benfica (casa)

26/11 – PSG (casa)

10/12 – Shakthar (fora)

22/1/2025 – Feyenoord (fora)

29/1/2025 – Slovan Bratislava (casa)

Jogos do Dínamo Zagreb na fase de Liga da Champions

17/9 – Bayern (fora)

2/10 – Monaco (casa)

23/10 – RB Salzburg (fora)

5/11 – Slovan Bratyislava (fora)

27/11 – Borussia (casa)

10/12 – Celtic (casa)

22/1/2025 – Arsenal (fora)

29/1 /2025 – Milan (casa)

Entenda a fórmula da Champions na fase de Liga

Esta edição da Champions tem um novo formato. Afinal, sai a fase de grupos e entra a fase de liga. Assim, as 36 equipes se encontram em um único grupo. Mas farão apenas oito partidas. Ao fim das oito rodadas, os oito primeiros avançam às oitavas e os times entre 9º e 24º jogam oito mata-matas numa repescagem. Enfim, quem avançar seguirá também às oitavas.

O jogo

O Bayern de Munique atropelou o Dínamo de Zagreb na primeira etapa e levou a vantagem de 3 a 0 para o vestiário, com gols de Harry Kane, Raphaël Guerreiro e Olise. Além disso, Gnabry e Musiala balançaram as redes, mas as jogadas foram anuladas por impedimentos.

Contudo, o cenário mudou no intervalo. Isto porque o Dínamo Zagreb mudou a postura e teve uma grande reação. Em cinco minutos, o time croata marcou dois gols com Petkovic e Ogiwara para diminuir a vantagem do Bayern. Após o susto, no entanto, os donos da casa acordaram e voltaram a dominar a partida. Assim, após finalização de Kimmich, Harry Kane aproveitou rebote e recolocou o Bayern em boa vantagem. Além disso, apenas dois minutos depois, a bola sobrou novamente para o camisa 9, mas desta vez o gol acabou sendo anulado por impedimento.

A vitória se transformou em goleada quando Olise aproveitou assistência de Musiala e anotou o segundo dele no jogo. Mas o placar ficou ainda mais elástico quando Harry Kane converteu mais dois pênaltis e confirmou os quatro gols na vitória em Munique. Por fim, Sané e Goretzka, que haviam saído do banco de reservas, fecharam a goleada por 9 a 2.

Bayern de Munique 9×2 Dínamo Zagreb

1ª Rodada da fase de Liga da Champions

Data e horário: 17/9/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Allianz Arena, Munique (ALE)

BAYERN: Neuer (Ulreich, no intervalo); Kimmich, Kim (Dier, aos 22′ do 2t), Upamecano e Alphonso Davies; Pavlovic e Raphaël Guerreiro (Goretzka, aos 35′ do 2t); Olise (Sané, aos 22′ do 2t), Musiala (Thomas Müller, aos 22′ do 2t) e Gnabry; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.

DÍNAMO ZAGREB: Nevisitic; Ristovski, Theophile-Catherine, Mmaee e Pierre-Gabriel (Spikic, aos 28′ do 2t); Misic, Rog (Stojkovic, no intervalo), Ogiwara (Hoxha, aos 28′ do 2t), Baturina (Ademi, aos 35′ do 2t) e Pjaca (Kulenovic, aos 17′ do 2t); Petkovic. Técnico: Sergej Jakirović.

Gols: Harry Kane, aos 19′ do 1t (1-0); Raphaël Guerreiro, aos 33′ do 1t (2-0); Olise, aos 37′ do 1t (3-0); Petkovic, aos 3′ do 2t (3-1); Ogiwara, aos 4′ do 2t (3-2); Harry Kane, aos 11′ do 2t (4-2); Olise, aos 15′ do 2t (5-2); Harry Kane, aos 27′ do 2t (6-2); Harry Kane, aos 32′ do 2t (7-2); Sané, aos 39′ do 2t (8-2); Goretzka, aos 46′ do 2t (9-2)

Árbitro: Juan Martínez Munuera (ESP)

Auxiliares: Diego Barbero Sevilla e Miguel Martínez Munuera (ESP)

VAR: Ricardo de Burgos Bengoetxea (ESP)

Cartão amarelo: Ristovski (ZAG)

