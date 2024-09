Champions: Liverpool se impõe e vence o Milan no San Siro

Segundo maior campeão da Champions League, o Milan até começou o jogo contra o Liverpool, outro colosso europeu, com o pé direito. Mas os Reds impuseram seu futebol e, mesmo no San Siro, estrearam com vitória por 3 a 1, na edição 2024/25, que conta com novo formato.

Graças a gols de Konaté, van Dijk e Szoboszlai, a equipe inglesa não tomou conhecimento para largar na frente na fase de Liga da Liga dos Campeões, nesta terça-feira (17). O time fica na terceira posição momentânea dentre os 36 clubes – os oito primeiros garantem vaga direta nas oitavas de final. O Milan, que chegou a abrir o placar com Pulisic, fica em 33º, fora da zona de classificação.

O jogo

Em jogaço digno de Champions, o San Siro virou inferno logo com 2′ de jogo. Afinal, em contra-ataque ultra veloz, Pulisic partiu praticamente do próprio campo de defesa após passe de Morata e levou até a área sem marcação. De direita, ele chutou cruzado, sem chances para o goleiro Alisson, anotando o primeiro para os heptacampeões, com direito a celebração dos ídolos Kaká e Dida nas arquibancadas do icônico estádio.

O Liverpool, hexacampeão, começou a crescer e respondeu com Salah, em grande jogada coletiva. Aos 17′, ele recebeu de Diogo Jota e soltou uma sapatada de direita, explodindo o travessão do goleiro Maignan, que teve noite para esquecer.

Aos 22′, Alexander-Arnold cobrou ‘mini-escanteio’ e botou na cabeça de Konaté. Maignan, porém, caçou borboleta e deixou o camisa 5 cabecear sozinho para o gol vazio. A blitz seguia, com novas oportunidades para o Liverpool.

Primeiro, com Diogo Jota, que recebeu passe açucarado de Gakpo, mas, na cara do gol, chutou para fora. No lance seguinte, Salah parou em Maignan, que buscava se redimir. Aos 30′, o egípcio acertou a trave pela segunda vez.

A virada era inevitável. Novamente com artilharia aérea, já que Tsmikas cobrou escanteio na cabeça de van Dijk, aos 40′. Desta vez, Maignan não saiu e o zagueiro holandês cabeceou com muita liberdade para fazer 2 a 1. Ainda daria tempo do goleiro fazer duas defesaças antes do intervalo.

Que noite…

Maignan realmente não vivia boa noite, apesar de grandes defesas. Se no primeiro tempo ele torceu o pé, no segundo precisou ser substituído por novo problema físico. Desta vez, o goleiro foi atingido ao mesmo tempo por Diogo Jota e Fofana, que acertaram as travas das chuteiras em seu joelho esquerdo – ele deixou o campo chorando.

O Liverpool mataria o jogo aos 21′, com Szoboszlai. Após mais um passe errado do zagueiro Pavlovic, Gakpo disparou pela esquerda e deixou o defensor na saudade. Sem ser fominha, ele rolou para o meio, com o húngaro tocando para o gol praticamente vazio. O goleiro Alisson quase passou o jogo sem fazer defesa, mas, no último lance, ele fez um milagre após jogadaça de Rafael Leão, que deixou dois zagueiros para trás. O triunfo inglês, porém, estava garantido.

Próximos passos

Com a vitória, o Liverpool fica na terceira posição, com três pontos e dois gols de saldo. O Milan, por sua vez, é o 33º, com -2 e ainda sem pontuar. A equipe italiana, aliás, segue em Milão, mas desta vez para encarar o clássico com a Inter, no domingo (22), pela quinta rodada do Campeonato Italiano. Na Champions, o próximo compromisso é contra o Leverkusen, fora de casa, no dia 1º de outubro.

Já o Liverpool recebe o Bournemouth, pela quinta rodada da Premier League, no sábado (21). No dia 2 de outubro, faz seu primeiro jogo em casa na Champions: recebe o Bologna.

Milan 1 x 3 Liverpool

1ª rodada da fase de Liga da Champions 2024/25

Data e horário: terça-feira, 17/09/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio San Siro, em Milão (ITA)

Milan: Maignan (Lorenzo Torriani, 6’/2ºT); Calabria (Emerson Royal, 23’/2ºT), Pavlovic, Tomori (Gabbia, 39’/2ºT) e Theo Hernández; Fofana, Loftus-Cheek (Abraham, 23’/2ºT), Pulisic, Reijnders e Rafael Leão; Morata (Okafor, 39’/2ºT). Técnico: Paulo Fonseca

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold (Joe Gomez, 34’/2ºT), Konaté, van Dijk e Tsimikas; Gravenberch, Mac Allister (Endo, 45+2’/2ºT), Salah (Chiesa, 45+2’/2ºT), Szoboszlai e Gakpo (Luís Díaz, 23’/2ºT); Diogo Jota (Darwin Núñez, 23’/2ºT). Técnico: Arne Slot

Árbitro: Espen Andreas Eskas (NOR)

Auxiliares: Jan Erik Engan (NOR) e Isaak Elias Skjeseth Bashevkin (NOR)

VAR: Christian Dingert (ALE)

Gols: Pulisic, 3’/1ºT (1-0); Konaté, 22’/1ºT (1-1); van Dijk, 41’/1ºT (1-2); Szoboszlai, 21’/2ºT (1-3)

Cartões Amarelos: Calabria, Fofana, Paulo Fonseca (técnico) (MIL); Mac Allister, Konaté (LIV)

