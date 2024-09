Com gols de Mbappé e Endrick, Real Madrid estreia com vitória na Liga dos Campeões

Campeão da última Liga dos Campões, o Real Madrid começou essa edição com o pé direito. O time espanhol venceu o Stuttgart, da Alemanha, por 3 a 1 nesta terça-feira (17). Mbappé abriu o placar no Santiago Bernabéu. Posteriormente, Deniz Undav deixou tudo igual. Já na reta final do segundo tempo, Rüdiger, de cabeça, e Endrick garantiram a vitória.

Como foi o jogo

Os primeiros 20 minutos da partida foram de amplo domínio do Stuttgart, que parecia estar jogando em casa. Foram cinco chutes no gol, obrigando o goleiro Courtois a fazer duas grandes defesas. A partir daí, o Real começou a sair mais para o jogo. Pelo lado esquerdo, Kylian Mbappé criou boas jogadas individuais. Pelo outro lado, a responsabilidade ficou por conta de Rodrygo. Ambos tentaram utilizar o um contra um para balançar a rede, mas não conseguiram.

Aos 32′ o árbitro chegou a marcar um pênalti de Mittelstädt em cima de Rüdiger, do Real. O VAR, no entanto, pediu para a autoridade rever o lance. Assim, a penalidade foi anulada.

Segundo tempo

Diferentemente do tempo anterior, o início da segunda etapa contou com um Real Madrid avassalador. Afinal, em 22 segundos o time da casa abriu o placar com Mbappé, que recebeu grande passe de Rodrygo. No lance seguinte o time da casa voltou a chegar com perigo no gol, mais uma vez com o camisa 9. Os alemães, em desvantagem no placar, se lançaram ao ataque em busca do empate, e conseguiram. O tento saiu aos 22′, com Deniz Undav, de cabeça. Já aos 37′, Rüdiger, de cabeça, garantiu a vitória merengue. Na reta final, Vini Jr recebeu grande passe de Endrick (de três dedos), mas desperdiçou. No lance seguinte, no entanto, o ex-jogador do Palmeiras marcou o terceiro gol.

