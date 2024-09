Champions: Sporting não toma conhecimento do Lille

O Sporting começou a sua campanha na edição 2024/25 da Champions com vitória. Afinal, nesta terça-feira (17/9) no Estádio do Alvalade, em Lisboa, os Leões, atuais campeões portugueses, venceram o Lille, da França, por 2 a 0. O artilheiro Gyokeres abriu o placar e o zagueiro Debast fechou o placar num gol sensacional. O time português dominou totalmente um rival que quase não foi ao ataque e que jogou boa parte do duelo com dez (Angel Gómez expulso no fim do primeiro tempo).

Gyokeres põe o Sporting na frente

O Sporting esteve sempre bem encaixado no primeiro tempo, segurando o rival na defesa e levando perigo, como um chute de Pedro Gonçalves, que passou raspando. Mas, aos 41 veio o gol. E com seu artilheiro. Gyokeres recebeu na área e, usando a sua força física, levou a melhor sobre a marcação. Dessa forma, colocou o time da casa na frente. Quase em seguida a situação ficou anda mais dificil para o Lille: Angel Gomes, que já tinha amarelo, foi expulso por falta em Gyokeres.

Que golaço, Debast!

No segundo tempo, o Sporting administrou a vantagem. Mas sempre alugando a intermediária ofensiva. Assim, foi premiado com um gol espetacular. O zagueiro belga Zeno Debast, acertou uma bomba que ainda bateu na trave antes de entrar. Com 2 a 0, o time português freou um pouco e somente aí o Lille teve alguns raros momentos ofensivos. Mas ineficazes. Enfim, festa lisboeta. Vitória mais do que merecida.

SPORTING 2X0 LILLE

1ª rodada da Liga dos Campeões 2024/25

Data: 17/9/2024

Local: Estádio do Alvalade, Lisboa (POR)

SPORTING: Franco; Diomande, Debast e Gonçalo Inácio (Mateus Reis, 13’/1ºT); Quenda (Max Araújo, 28’/2ºT), Morita (Daniel Bragança, Intervalo), Hjulmand e Catamo; Trincão (Harder, 43’/2ºT) e Pedro ‘Pote’ Goncalves; Gyokeres. Técnico: Rúben Amorim

LILLE: Chevalier; Meunier (Tiago Santos, 19’/2ºT), Diakite, Mandi (Bouaddi, 19’/2ºT) e Alex Ribeiro e Bakker (Gudmundsson, 37’/2ºT); Zhegrova, Benjamin André, Angel Gomes e Sahraoui (Cabella, 26’/2ºT); Jonathan David (Matias Fernandes, 19’/2ºT). Técnico: Bruno Genésio

Gols: Gyokeres, 38’/1ºT (1-0); Debast, 20’/2ºT (2-0)

Árbitro: Donatas Rumšas (LIT)

Auxiliares: Aleksandr Radiuš e Dovydas Sužiedėlis (LIT)

VAR: Aleandro Di Paolo (ITA)

Cartões amarelos: Morita, Debast (SPO); Angel Gómez, Benjamin André, Jonathan David (LIL)

Cartão vermelho: Angel Gomez, (LIL, 41’/1ºT)

Jogos do Sporting na fase de liga da Champions

17/9 – 2×0 Lille (casa)

1/10 – PSV (fora)

22/10 – Sturm Graz (fora)

5/11 – Manchester City (casa)

26/11 – Arsenal (casa)

10/12 – Brugge (fora)

22/1/2015 – RB Leipzig (fora)

29/1/2025 – Bologna (casa)

Jogos do Lille na fase de liga da Champions

17/9 – 0x2 Sporting (fora)

2/10 – Real Madrid (casa)

23/10 – Atlético de Madrid (fora)

5/11 – Juventus (casa)

27/11 – Bologna (fora)

11/12 – Sturm Graz (casa)

21/1/2015 – Liverpool (fora)

29/1/2025 – Feyenoord (casa)

