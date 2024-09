Operação no terreno do Gasômetro pode custar R$ 100 milhões ao Flamengo. Entenda!

O Flamengo pode ter uma grande dor de cabeça em relação ao terreno do Gasômetro. Afinal, o clube ficará, provavelmente, com a responsabilidade de arcar com a transferência de uma grande estrutura, que pertence à CEG e à CEG-Rio (que integram a Naturgy, concessionário de gás), que está no local. Em resumo, o custo dessa operação está estimado em cerca de R$ 100 milhões.

Segundo o “O Globo”, as empresas notificaram a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio (Agenersa) no dia 30 de agosto pela situação.

“Imóvel em questão abriga galpões, depósitos, laboratórios e gasodutos em suas proximidades, além de uma Estação de Regulagem e Medição, responsável pelo fornecimento de gás para grande parte das zonas Norte, Sul e do Centro da cidade do Rio de Janeiro, atendendo cerca de 400 mil consumidores”, diz trecho da notificação.

A partir daí, a entidade estabeleceu um prazo de sete dias, a partir de 11 de setembro, para que as concessionárias apresentem relatórios detalhando o custo da operação e o tempo estimado.

Naturgy indica erro do município

Neste cenário, a Naturgy afirmou que o município do Rio de Janeiro errou ao afirmar que o terreno está desocupado, uma vez que a estrutura mencionada está no local.

Compra do terreno

Para adquirir o terreno do Gasômetro, local que receberá o futuro estádio do Flamengo, o clube carioca pagou R$ 138 milhões em leilão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.