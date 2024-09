Fulham usa vermelho e preto e menciona Flamengo em jogo da Copa da Liga

O Fulham voltou a campo nesta terça-feira (17) para enfrentar o Preston, pela Copa da Liga Inglesa. A equipe iniciou a partida com o uniforme vermelho e preto e citou o Flamengo nas redes sociais. Vale lembrar que o clube tem em seu elenco dois brasileiros: o meia Andreas Pereira e o atacante Rodrigo Muniz.

A dupla atuou junta no Flamengo em 2021 e repete a dobradinha na Inglaterra desde a temporada 2022/23, quando Andreas Pereira deixou o Rubro-Negro e foi vendido pelo Manchester United ao clube de Londres. Por outro lado, Muniz foi negociado pelos cariocas por 8 milhões de euros no início da temporada 2021/22 do futebol europeu.

Fulham utiliza foto de Rodrigo Muniz na postagem

Na postagem no Instagram, o Fulham utilizou uma foto de Rodrigo Muniz, que foi titular, com a legenda “De volta ao vermelho e preto”, em inglês. Em seguida, o perfil do Flamengo que usa o idioma respondeu à postagem, com o comentário “nosso cria”, misturando o português com o inglês.

Contudo, a menção ao Flamengo e a utilização do uniforme vermelho e preto não deram sorte ao Fulham. Nesta terça-feira, com um time mesclado entre titulares e reservas, a equipe de Londres visitou o Preston, da Segunda Divisão inglesa, e foi eliminada na terceira fase da Copa da Liga.

Assim, no tempo normal, Ledson abriu o placar para o Preston, com Nelson deixando tudo igual para o Fulham. Com a igualdade em 1 a 1 no tempo normal, o jogo foi para os pênaltis. As equipes precisaram cobrar 17 penalidades cada uma para sair um vencedor. Dessa forma, para azar dos londrinos, Castagne, que já havia feito um anteriormente, perdeu a sua segunda cobrança.

Rodrigo Muniz deixou o campo nos acréscimos do segundo tempo. Andreas Pereira, por outro lado, não foi relacionado para a partida.

