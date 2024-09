Brasileiro é vice-artilheiro de Portugal atrás apenas de Gyokeres

Em grande fase, o atacante brasileiro Yan Lincon é destaque do Anadia FC, time que disputa a Terceira Divisão de Portugal. O jogador de apenas 22 anos soma cinco gols na Liga e mais dois pela Taça de Portugal, totalizando sete bolas na rede em apenas cinco partidas. Esses números o candidatam como o segundo maior artilheiro do país, atrás apenas do sueco Viktor Gyokeres, que possui oito gols em seis partidas, contudo, com uma média maior de gols por jogo (1,4) se comparado ao jogador do Sporting (1,33).

Dessa maneira, o brasileiro comentou sobre esse bom momento no futebol europeu.

“Quero primeiramente agradecer a Deus por esse momento, sem ele no controle isso não seria possível. É um grande momento para mim, são sete gols em cinco jogos e quero agradecer aos meus companheiros, pois sem eles isso não seria possível. Estou muito feliz por tudo que vem acontecendo em minha vida profissional. Agora é trabalhar mais para continuar a marcar mais gols e levar a minha equipe à segunda divisão de Portugal”, disse.

Primeira experiência do brasileiro em outro país

Essa é a primeira experiência de Yan Lincon fora do Brasil. O jogador acumula passagens pelas bases do Atlético-GO e Portuguesa, e no profissional atuou em clubes de menor expressão como União Rondonópolis–MT, Grêmio Anápolis, Inhumas, Maguary e Santa Helena. O jogador também comentou sobre como está sendo a adaptação em outro continente.

“É minha primeira temporada aqui em Portugal, estou me sentindo muito bem, muito adaptado ao clube que tem me dado estrutura para que eu possa desempenhar essa boa fase. Estou muito feliz. Claro que é um pouco diferente do Brasil, aqui a parte tática é muito importante também, mas estou conseguindo me adaptar da melhor maneira possível. Meu objetivo principal aqui é levar o Anadia à 2 divisão. E quem sabe, me tornar o artilheiro desta liga ao final da temporada”, finalizou.

