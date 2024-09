PSG x Girona: onde assistir, escalações e arbitragem

Em busca do título inédito, o PSG faz sua estreia na Champions 2024/25, disputada em novo formato a partir desta temporada. Nesta quarta-feira (18), o clube de Paris recebe o Girona às 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em partida válida pela primeira rodada da fase de Liga da principal competição de clubes do planeta. Esse será o primeiro duelo da história entre as equipes.

Como chega o PSG

Grande favorito para buscar os três pontos nesta quarta-feira, o PSG vive um grande início de temporada e está com 100% de aproveitamento no Campeonato Francês. Mesmo após a saída de Mbappé, o clube de Paris vem de boas atuações sob o comando do técnico Luis Enrique, com 16 gols marcados em quatro jogos na temporada. Ou seja, uma média de quatro gols por partida.

No entanto, o técnico Luis Enrique tem algumas dúvidas no elenco. Donnarumma, Vitinha e Warren Zaire-Emery, em processo de recuperação física, não estão confirmados para o jogo desta quarta-feira.

Como chega o Girona

Por outro lado, o Girona vai disputar a Champions pela primeira vez na história do clube. Contudo, a equipe ainda não conseguiu repetir as grandes atuações da última temporada e vem de uma derrota para o Barcelona no Campeonato Espanhol, onde aparece apenas na 9ª posição, com sete pontos em cinco jogos.

Além disso, o técnico Míchel Sánchez segue sem poder contar com Ricard Artero e Jastin García, lesionados, mas terá o retorno de Oriol Romeu. Por fim, Yangel Herrera é tratado como dúvida para encarar o Paris Saint-Germain.

PSG x Girona

1ª rodada da fase de Liga da Champions 2024/25

Data e horário: quarta-feira, 18/09/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA)

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Neves, Fabian; Dembele, Asensio, Barcola. Técnico: Luis Enrique.

Girona: Gazzaniga; Frances, Lopez, Blind, Gutierrez; Martin, Solis; Gil, Tsygankov, Groeneveld; Stuani. Técnico: Míchel Sánchez.

Árbitro: Daniel Siebert (ALE)

Assistentes: Jan Seidel (ALE) e Rafael Foltyn (ALE)

VAR: Christian Dingert (ALE)

Onde assistir: Max

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.