Brasileirão Sub-17: Corinthians e Palmeiras empatam 1º jogo das quartas de final

Corinthians e Palmeiras empataram por 2 a 2 nesta terça-feira (17), no primeiroi jogo das quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-17. Gui Negão e Kauã anotaram para os alvinegros, e Erick Belé e Juan Gabriel marcaram para os alviverdes. O duelo de volta, portanto, para definir quem avança será na próxima semana.

Com uma primeira etapa equilibrada e poucas chances claras, a bola só balançou a rede aos 45 minutos. Isso porque Gui Negão aproveitou cruzamento pela direita de Dieguinho para furar a defesa rival. A reação palmeirense veio no começo do segundo tempo. Logo aos dois minutos, Wesley encontrou Erick Belé em infiltração para superar o goleiro Arthur Borghi. Mas o Timãozinho voltou a comandar o placar.

Aos 22, Gui Negão – sempre ele – foi acionado nas costas da marcação e tocou para Kauã Henrique, que não perdoou. O Palmeiras, porém, novamente deixou tudo igual. Luis Pacheco fez ótimo lançamento para Juan Gabriel, que chutou forte para fechar o placar.

As equipes duelam pelo confronto de volta na próxima terça-feira (24), na Academia de Futebol 2, em Guarulhos. O jogo na casa alviverde será às 15h. Quem vencer, se classifica. Um novo empate força a decisão nos pênaltis.

