Ramón tem cautela sobre estreia de Memphis Depay no Corinthians

Após vitória do Corinthians sobre o Fortaleza, na última terça-feira, o técnico Ramón Díaz se manteve cauteloso sobre a estreia de Memphis Depay. Contudo, o treinador elogiou desempenho do holandês no dia a dia.

“Memphis estamos colocando bem, cuidando do físico, entendendo as situações, primeiro a situação de Corinthians e seguramente vamos precisar e vai dar resultado. Há uma competição enorme, temos que seguir conseguindo os resultados”, analisou.

“Temos um grande plantel. Agora mais para a parte final da Sul-Americana e Copa do Brasil e Brasileirão, terá uma competição enorme sobre quem vai jogar. Temos um elenco de alto nível e que está respondendo bem, estamos colocando todos fisicamente bem”, encerrou.

Memphis não entra em campo desde o dia 10 de julho, quando atuou pouco mais de 30 minutos pela Holanda na semifinal da Eurocopa contra a Inglaterra. O jogador deixou o campo, na ocasião, sentindo um problema muscular.

A expectativa pela estreia do atacante é contra o Atlético-GO, no próximo sábado, às 16h, na Neo Química Arena. A equipe alvinegra precisa da vitória para sair da zona de rebaixamento.

