Ex-atacante da seleção da Itália, Toto Schillaci morre aos 59 anos, vítima de câncer

O ex-atacante da Itália Salvatore Schillaci morreu, aos 59 anos, nesta quarta-feira (18), vítima de um câncer. Ele fazia tratamento desde 2022. O ex-jogador passou a ser conhecido após a Copa do Mundo de 1990, pois foi o artilheiro da competição pela Azzurra, com seis gols.

Toto Schillaci, como era carinhosamente conhecido, iniciou sua trajetória no futebol, no humilde Messina. Até a disputa do Mundial de 1990, era um atleta sem muita popularidade e mudou esse panorama quando foi um dos destaques da seleção da Itália, que encerrou a sua campanha com o terceiro lugar no torneio. A propósito, ele também recebeu o prêmio da Bola de Ouro da competição.

O seu auge na carreira por clubes foi nas passagens por Inter de Milão e Juventus. Aliás, conquistou dois títulos da Liga Europa por cada uma das equipes italianas, assim como a copa nacional pela Velha Senhora.

“Ele fez uma nação inteira sonhar durante as Noites Mágicas da Copa do Mundo de 1990. A Inter de Milão está com a família Schillaci após o falecimento de Toto”, detalhou a Internazionale em comunicado depois da morte do ex-atacante.

Schillaci estava internado desde a última semana, em Palermo, sua terra natal. Segundo informativo do hospital, a internação teve como objetivo realizar tratamento para normalizar sua frequência cardíaca.

Números de Schillaci pela seleção da Itália

Posteriormente, antes de se aposentar, ainda teve uma experiência no Jubilo Iwata, do Japão, onde conquistou o campeonato nacional, em 1997, exatamente na sua última temporada como profissional. No período em que defendeu a Azzurra, ele atuou em 16 oportunidades com a camisa da tetracampeã mundial. Aliás, marcou apenas um gol fora da disputa de Copa do Mundo. Ao todo, foram sete pela seleção.

