Presidente do Flamengo responsabiliza trabalho inadequado da CBF em lesão de Pedro

Na análise de Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, Pedro não teria se lesionado caso a CBF tivesse feito um trabalho apropriado para o atleta. O atacante tinha acabado de se recuperar do problema na coxa esquerda quando se machucou novamente, durante um treino da Seleção, no dia 4 de setembro. O mandatário rubro-negro entende que isso só ocorreu devido à carga forte de treinamento submetida ao atleta.

O presidente citou que o mesmo, treinamentos com excesso de cargas, ocorre com a seleção uruguaia, e o Flamengo estava monitorando essa situação desde 2023. Nesse sentido, Landim concluiu que o processo de transição de um trabalho para outro, do clube para seleção, ocasiona parte das lesões neste período de temporada.

“A gente observou isso no passado, quando cedia jogadores para seleção uruguaia. Eles submetiam os jogadores a cargas muito fortes lá e eles voltavam lesionados. Muito difícil gerenciar esse processo porque você entrega o jogador para outro tipo de preparação. Essa gestão da interface, por mais que a gente tenha procurado fazer da melhor forma possível, passar o máximo de informações, às veze acaba pelo tipo de tratamento fora do Flamengo levando ele a lesões”.

Trabalho inadequado da CBF

Rodolfo Landim levantou questionamentos sobre os métodos e cargas do trabalho da Seleção em entrevista para ‘TNT Sports’, nessa terça-feira (17). Ele criticou o peso das atividades indicadas a um atleta que tinha acabado de voltar de um período parado por lesão.

“O Pedro vinha de uma lesão, na verdade teve um jogo que ele jogou, e aí a gente libera ele para a Seleção. Ele vai para lá, tem um dia de recuperação, e depois ficamos sabendo que a carga que foi aplicada para ele foi equivalente a 4,5 km, que é uma carga, vamos dizer assim, muito forte para quando você está com um jogador voltando de lesão. Tem também esse processo de transição, de um tipo de treinamento dentro do seu clube e vai para seleção”, opinou Landim.

Pedro ficou quase 20 dias longe dos gramados após sofrer uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, no dia 15 de agosto. O artilheiro se machucou ainda no primeiro tempo da vitória por 2 a 0 sobre o Bolívar, no Maracanã, pela Libertadores. Acabou convocado por Dorival nesse ínterim, enquanto se aproximava da liberação do DM. O atacante só retornou ao time na derrota para o Corinthians, pelo Brasileirão, no domingo passado (1).

Busca do Flamengo por substituto

O mandatário rubro-negro também respondeu sobre um possível substituto para Pedro, visto que, em características, só há Carlinhos como opção. Nesse momento, Landim demonstrou confiança nas peças à disposição da comissão e vislumbrou a presença do camisa 9 no Mundial 2025.

“O Flamengo tem para essa posição dois camisas 9 clássicos, o Carlinhos e o Gabriel, e ainda tem utilizado o Bruno Henrique. Com relação ao Pedro, a gente vai ter o Mundial de 2025, que começa no dia 15 de junho do próximo ano e vai até 13 de julho. Pelo tempo de recuperação, claro que cada um tem um tempo distinto, mas a cirurgia correu bem e o departamento médico acha que o jogador vai estar em condições plenas para disputar o super Mundial”, e concluiu:

“Vai ter um período de oito meses de recuperação, daria tempo de chegar com um mês jogando, em ritmo de jogo, para chegar não só com a lesão curada, mas em ritmo de jogo. A gente conta com ele recuperado”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.