Tricolores produzem mural em homenagem ao Fluminense na Irlanda

O amor pelo Fluminense não tem fronteiras. Assim, a torcida FluDublin e o artista João “Brutto” Adnet produziram um mural em Dublin, na Irlanda, com pinturas de grafite representando o clube. Além do escudo, o sambista Cartola e elementos do Rio de Janeiro estão presentes no local, em verde, branco e grená.

Por lá, a FluDublin, que reúne mais de 150 tricolores que moram na Irlanda, existe desde 2021 e pensou em uma maneira de representar o amor pelo Tricolor. Em parceria com o artista Brutto, eles pensaram em pintar faixas ou bandeiras, até que surgiu a ideia do grafite.

“O mural surgiu de uma conexão de ideias que a gente teve com o Brutto. Eu tinha visto um vídeo dele que viralizou em uma rede social em que ele estava com a camisa do Fluminense fazendo uma arte do Einstein, na Alemanha. Eu já tinha visto uma arte dele aqui em Dublin, então eu descobri que ele morava aqui na cidade. Ele, então, já estava planejando fazer um mural do Fluminense aqui ou em alguma outra cidade da Europa”, disse Leandro Henrique, presidente da FluDublin.

“A gente topou a ideia de primeira. O local fica quase em frente ao pub onde a gente assiste aos jogos. Ficou essa homenagem ao Cartola, tem também uma lembrança do Rio de Janeiro e, principalmente, do nosso Fluminense. Agora, a gente tem um ponto turístico em Dublin para todos os tricolores que vierem visitar”, acrescentou.

Artista fala sobre referências

Autor de diversos murais pela Europa, Brutto, que ultrapassou a marca de 11 milhões de visualizações na postagem da arte do Einstein, falou sobre as referências para produzir o grafite do Fluminense em Dublin.

“Em uma viagem que fiz para Berlim recentemente, eu postei um ‘reels’ de um mural que fiz do Einstein, no qual eu estava usando uma camisa do Fluzão, que eu uso praticamente como se fosse um uniforme quando eu estou pintando. É uma forma que eu encontrei de me aproximar do meu falecido pai, que era tricolor doente”, relatou.

“Foi daí que eu escolhi ser tricolor. Não podia deixar de pintar o Cartola, que é um pouco das minhas referências, do grafite, do samba, e mostrando as favelas, que, na minha opinião, é o que mais representa o Rio de Janeiro. Espero que todos tenham se sentido representados”, finalizou o artista.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.