Flamengo terá De la Cruz contra o Peñarol; Gabigol é preservado

O Flamengo finalizou nesta quarta-feira (18) sua preparação para o duelo decisivo contra o Peñarol, no jogo de ida das quartas de final da Libertadores, que ocorre nesta quinta, no Maracanã. Tite deve promover o retorno de De la Cruz ao time titular. Alex Sandro e Plata devem ser mantidos na equipe.

De la Cruz está fora de ação desde que lesionou a coxa no dia 28 de agosto, na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Bahia, em Salvador. De lá para cá, desfalcou o Rubro-Negro em três partidas – Corinthians e Vasco, pelo Brasileirão, e o próprio Tricolor baiano, pelo torneio de mata-mata, na partida de volta.

Para a entrada do uruguaio, a tendência é que Léo Ortiz retorne ao banco de reservas, com Pulgar permanecendo entre os titulares. Tite também deve bancar desde o início Alex Sandro e Plata, reforços rubro-negros nesta janela de transferências. Afinal, a dupla foi bem contra o Vasco, no último domingo, e ganha nova chance. Vale lembrar que o equatoriano também se beneficia dos inúmeros jogadores lesionados no setor. O último deles foi Luis Araújo, que pode parar por até dois meses.

Outra baixa é o atacante Gabigol. Ele realizou exames médicos nesta quarta-feira que não apontaram lesão na coxa direita. Todavia, a comissão técnica decidiu preservá-lo do duelo contra o Peñarol por conta de uma fibrose na região. Assim, o camisa 99 está entregue aos preparadores físicos para a sequência de jogos decisivos da temporada.

Dessa maneira, o Flamengo deve ir a campo contra o Peñarol com a seguinte escalação: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De la Cruz, Gerson e Arrascaeta; Plata e Bruno Henrique.

Flamengo e Peñarol entram em campo nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Maracanã. A volta será no dia 26, em Montevidéu, no mesmo horário.

