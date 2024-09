Estêvão sofre lesão na coxa e vai desfalcar o Palmeiras

O Palmeiras divulgou na manhã desta quarta-feira (18) uma notícia preocupante ao seu torcedor. O atacante Estêvão teve constatada uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda na última partida, na vitória por 5 a 0 sobre o Cuiabá.

O jogador já iniciou tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance do Alviverde. Em nota oficial, o clube não especificou o grau da lesão, o que impacta diretamente na data prevista para o retorno do jogador.

Desta maneira, o atacante de 17 anos não enfrentará o Vasco na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para a 16h (de Brasília) deste domingo (22), em São Januário, no Rio de Janeiro.

Com isso, Gabriel Menino, que foi desfalques nos últimos jogos, pode ganhar a vaga. Ele, aliás, já faz trabalhos de transição. O meio-campista sofreu uma lesão na coxa esquerda e jogou pela última vez no confronto de volta das oitavas de final da Copa Libertadores contra o Botafogo.

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta quarta-feira (18) na Academia de Futebol após dois dias de folga. A equipe volta a campo no próximo domingo (22), às 16h (de Brasília), contra o Vasco, no estádio Mané Garrincha, pela 27ª rodada do Brasileirão.

