Time de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr anuncia ex-Milan para o lugar de Luís Castro

O Al-Nassr agiu rápido e anunciou um novo treinador. Trata-se do italiano Stefano Pioli, que chega para a vaga do português Luís Castro, demitido na última terça-feira (17). O novo comandante teve boa passagem recente pelo Milan, onde ficou cinco temporadas.

Pioli chegou ao Milan em outubro de 2019 e teve certa resistência da torcida rossonera, afinal ele vinha de um trabalho na arquirrival Inter de Milão. No entanto, levou o rubro-negro ao título do Campeonato Italiano em 2021/22. De quebra, encerrou um jejum de 11 anos sem conquistas do clube no Calcio.

O treinador foi anunciado pelo Al-Nassr pelas redes sociais. Contudo, o clube saudita ainda não revelou os detalhes do contrato. Pioli tem a missão de melhorar a performance da equipe nas próximas partida, principalmente para conseguir disputar as competições com o Al-Hilal, de Jorge Jesus, que sobrou na última temporada, conquistando, inclusive, o título do Campeonato Saudita de forma invicta.

O Al-Nassr, do astro Cristiano Ronaldo, não começou bem o Campeonato Saudita. Em três rodadas, são cinco pontos (uma vitória e dois empates) e a modesta sétima colocação. Al-Ittihad e Al-Hilal lideram a competição com 100% de aproveitamento.

