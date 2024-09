Mano Menezes elogia entrega de Lima e analisa vantagem do Fluminense

O Fluminense saiu na frente do Atlético nas quartas de final da Libertadores. A estrela do técnico brilhou ao colocar o atacante Keno e o meia Lima, pois ambos participaram da jogada do único gol da partida. Com isso, o tricolor pode empatar no jogo de volta em Belo Horizonte.

O treinador valorizou bastante a entrada e a atuação de Lima, ressaltando que o jogador sempre contribui e também atua em outras posições quando necessário.

“Existem jogadores supervalorizados no futebol brasileiro e outros subvalorizados. Lima está entre os subvalorizados. Ele faz corretamene quase tudo que pedimos. Se você o coloca na ponta, sabe fechar para fazer um bom meio e tem qualidade. Define bem, passa bem, domina bem. Se colocá-lo como volante, como fizemos hoje, porque controlávamos o jogo naquele momento e tínhamos volume para usar um meia como volante, ele também faz bem”, disse, para completar:

“O Fluminense não foi campeão da Libertadores no ano passado à toa. O time venceu porque tem um elenco formado por jogadores como o Lima. Nos momentos mais importantes, eles contribuem muito para a equipe. Isso nos deixa muito contentes”, afirmou Mano Menezes.

Mano e a vantagem do Fluminense

Apesar do resultado positivo, o Fluminense sabe que não pode relaxar na volta, pois enfrentará um adversário forte em seus domínios. Mano Menezes finalizou destacando a vantagem conquistada pelo time carioca.

“Fizemos bem a primeira parte. Vencemos e podemos empatar a segunda parte. Mas não podemos sair de casa pensando em empatar um jogo desse porte. Se o empate vier no fim, aceitamos. Afinal, nos dá a vaga. Queremos construir um jogo no mesmo nível ou até melhor do que o que fizemos aqui, e acredito que podemos” disse o treinador lembrando que será uma partida em outras circunstâncias, pois o Atlético terá que atacar e se expor mais, o que pode abrir mais espaços.

Mano, inclusive, lembrou que foi a falta de espaços a maior dificuldade no primeiro tempo, já que enfrentou uma equipe que marcou fortemente, adotando quase uma perseguição individual em determinados momentos.

“Enfrentamos dificuldades, mas agora vamos saborear essa primeira parte com os pés no chão e a cabeça no lugar, cientes de que precisaremos de um grande jogo na segunda parte”, concluiu Mano Menezes.

