Rodrigo Caetano fala de chance de Hulk na Seleção Brasileira: ‘Não convoca por idade’

Atacante do Atlético, Hulk ainda tem chances de servir a Seleção Brasileira. Pelo menos é o que garante o diretor de Seleções, Rodrigo Caetano. O ex-dirigente do Galo diz que o camisa 7 alvinegro segue sendo observado.

“A Seleção não convoca por idade, não tem essa definição por nome ou não. Tem jogadores que foram com 17 anos como Endrick e Estevão, e temos jogadores experientes como Marquinhos e Danilo. Se algum momento for da intenção do Dorival levar o Hulk ou outro atleta do Galo como foi com Arana e Paulinho. Hulk vai estar sempre sendo observado”, salientou em entrevista ao “ge”.

No entanto, Caetano ressaltou que o principal serviço prestado por Hulk ao futebol brasileiro foi de exemplo e dedicação como atleta.

“Falar em nomes é difícil porque a gente tem muito cuidado, muito zelo. Falar de Hulk como quem vai além, me considero amigo dele, é complicado até eu falar a respeito disso. O que eu posso dizer é que o maior legado que o Hulk está trilhando para os mais jovens para essa geração do futebol brasileiro é o alto nível de entrega, comprometimento e caráter. Essa passagem dele vencedora no Brasil e no Galo era necessária para vermos qual o modelo ideal de profissional”, finalizou.

Hulk este em campo na derrota do Atlético-MG para o Fluminense por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (18), em duelo pelas quartas de final da Copa Libertadores da América. Agora, o Galo precisa vencer por dois gols de diferença, na próxima quarta (25), para avançar à semifinal da competição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.