Pela Champions, Sparta arrasa do Red Bul Salzburg

Deu Sparta sobre o RB Salzburg no duelo entre os azarões da Champions. Nesta quarta-feira (18/9), na Epet Arena em Praga, o time da Chéquia fez 3 a 0 nos austríacos pela primeira rodada da competição. Kairinien e Olatunji, ambos no primeiro tempo, e Laçi, num golaço na etapa final, fizeram os gols.

Enquanto o RB tinha a posse de bola (74%), mas não conseguia furar o bloqueio, o Sparta foi bem mais objetivo ofensivamente. Tanto que com apenas 25% de posse, finalizou oito vezes, cinco no alvo, contra seis de um rival alemão que chutou seis vezes, mas todas longe do gol. Não por acaso, os tchecos foram para o intervalo vencendo por 2 a 0. Os gols sapiram em recuperação de passes errados do rival. O primeiro veio logo aos dois minutos, com Kairinen completando rebatida do goleiro. Aos 42, veio o segundo. Após recuperar a bola na defesa, o Salzburg tentou lançamento, mas que acabou cortado por Panak. Porém, o chutão para frente do zagueiro, sem pretender muita coisa, encontrou o nigeriano Olatunji livre na área. O atacante pegou de primeira e fez o segundo gol.

O Sparta seguiu com a sua objetividada. Dessa forma, ampliou. Mas com um gol sensacional aos 12. Afinal, Olatunji roubou de Piatkowski, entrou na área e rolou para Laçi. O atacante, num corte genial, deixou três no chão e tocou para fazer um golaço.

SPARTA 3X0 RED BULL SALZBURG

1ª Rodada da fase de Liga da Champions

Data e horário: 18/9/2024

Local: Epet Arena, Praga (TCH)

Público: 54.140

Renda: R$ 2.963.579,50

SPARTA: Vindahl; Vitik, Panak e Zeleny; Preciado, Kairinen, Laçi (Sadilek, 39’/2ºT) e Wiesner (Rynes, 26’/2ºT); Birmancevic Olatunji (Rrahmani, 19’/2ºT) e Haraslin (Krasniqi, 27’/2ºT). Técnico: Lars Friis

RB SALZBURG: Blaswich; Dedic, Piatkowski, Blank e Mellberg (Diambou, Intervalo); Capaldo, Bajcetic (Ratkov, 38’/2ºT)e Clark (Gouma-Duath 21’/2ºT); Nene (Daghim, 12’/2ºT), Yeo (Konaté, 12’/2ºT) e Gloukh. Técnico: Pepijn Lijnders

Gols: Kairinien, 2’/1ºT (1-0); Olatunji, 42’/1ºT (2-0); Laçi, 12’/2ºT (2-0)

Árbitro: Rade Obrenovič (ESL)

Auxiliares: Jure Praprotnik e Grega Kordež (ESL)

VAR: Nejc Kajtazovič (ESL)

Cartões amarelos: Vitik (SPA)

