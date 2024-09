Abaixo fisicamente, Billy Arce ainda não engrenou com a camisa do Santos

Uma das contratações neste meio de temporada e esperança de gols, o atacante Billy Arce ainda tenta se encontrar no Santos. Há quase dois meses no Peixe, o equatoriano soma apenas 35 minutos em campo sem gols ou assistências. Além disso, vem assistindo os seus concorrentes ganharem mais tempo de jogo e, consequentemente, a confiança do técnico Fábio Carille.

“O Billy vem treinando, tecnicamente muito bom, mas estamos cobrando intensidade com e sem bola”, disse Fábio Carille, após a vitória do Santos diante do Brusque.

Contudo, o que explica a pouca minutagem de Billy Arce, é que o atacante realmente está abaixo dos seus companheiros de equipe na questão física. Embora venha sendo elogiado pela sua capacidade técnica e criatividade para desmontar sistemas defensivos, o jogador demonstra deficiência na questão tática. Assim, participa muito pouco coletivamente da partida.

Internamente, não existe problema com o equatoriano. Pessoas dentro do CT Rei Pelé dizem que o atacante se dá bem com todos os jogadores e membros da comissão técnica. O problema mesmo está na intensidade, que vem sendo abaixo do restante do plantel.

Billy Arce ficou bom tempo parado antes de fechar com o Santos

Antes de acertar com o Santos, Billy Arce ficou mais de três meses parado. Sua última partida pelo Once Caldas, seu ex-clube, havia sido contra o La Equidad, no dia 31 de maio. De lá para cá, ficou sem jogar e, consequentemente, perdeu ritmo. Entretanto, mesmo abaixo, o equatoriano é visto como um jogador importante para o futuro do Peixe.

Assim, fica a expectativa que o atacante recupere rapidamente sua forma física para ser uma opção viável para Fábio Carille. O Santos volta a campo nesta quinta-feira (19/9), contra o Botafogo-SP, fora de casa, pela 27ª rodada da Série B, do Campeonato Brasileiro.

