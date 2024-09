Ex-jogador do Arsenal é preso por ligação com importação de drogas

O atacante Jay Emmanuel-Thomas, de 33 anos, foi preso na última quarta-feira (18) após ser acusado de participar de uma importação de 600 mil libras (cerca de R$ 4,4 milhões) em maconha. A droga foi apreendida no Aeroporto de Stansted, na Inglaterra, no início do mês. A informação é da imprensa britânica.

A prisão do jogador, revelado pelo Arsenal e que defende atualmente o Greenock Morton, da Escócia, ocorreu em sua residência em Gourock, perto de Glasgow. Posteriormente ele seguiu para Carlisle, na Inglaterra, para interrogatório. A expectativa é que ele compareça ao Tribunal de Carlisle ainda nesta quinta-feira. De acordo com a publicação, a detenção de Thomas aconteceu depois que National Crime Agency (NCA) apreendeu cerca de 600 mil libras em droga classe B no aeroporto de Stansted em duas malas vindas de Bangkok, na Tailândia, no dia 2 de setembro. Na época, duas mulheres, de 28 e 32 anos, acabaram presas após descoberta. Porém, acabaram liberadas após interrogatório e pagamento de fiança. Segundo o jornal Sky Sports, um porta-voz do time atual do atacante declarou que o Greenock Morton estava ciente de uma “situação em andamento”. Porém, optou por não comentar sobre a investigação. Carreira do jogador Jay Emmanuel-Thomas, preso na Inglaterra Revelado pelo Arsenal, Jay Emmanuel-Thomas rodou por diversos clubes da Inglaterra, entre eles Ipswich Town, Bristol City, Queens Park Rangers, MK Dons, Gillingham e Kidderminster. Porém, sem muito brilho, seguiu para fora do país. Rodou por clubes como PTT Rayong, da Tailândia, Livingston e Aberdeen, da Escócia, e Jamshedpur, da Índia, até chegar ao Greenock Morton, da Escócia, seu clube atual. Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.