Vai de Bet, ex-patrocinadora do Corinthians, faz pedido à Justiça. Entenda

A ‘Vai de Bet’ quer se habilitar como parte interessada no inquérito policial dos desdobramentos do caso de seu contrato com o Corinthians. A empresa ainda não obteve retorno sobre o pedido feito à Justiça, mas entende que a solicitação ajuda a obter clareza quanto ao ocorrido para, também, colaborar com a polícia.

A assessoria de imprensa da ‘Vai de Bet’ confirmou o pedido à Justiça para se habilitar como parte interessada no processo. Em contato com o UOL, reforçou a relevância de saber com precisão o ocorrido e recordou que a rescisão de contrato com o Corinthians partiu da empresa.

Os representantes jurídicos da ‘Vai de Bet’ deixaram seus contatos na delegacia como garantia de colaboração com os responsáveis pela investigação. Em caso de adiamento, a empresa passa a ter acesso aos autos da análise.

O caso

Tudo começou após reportagem da UOL, apurada por Juca Kfuri, mostrar que a Rede Social Media Design, intermediadora do contrato entre Corinthians e Vai de Bet, transferiu cerca de US$ 1 milhão para Neoway Soluções Integradas. A transição bancária ocorreu após a empresa receber R$ 1,4 milhão do Alvinegro paulista.

Alex Cassundé, dono da Rede Social, negou irregularidades na operação em depoimento à polícia e ao Ministério Público. O empresário, segundo relato, desconhecia qualquer relação da Neoway como empresa de fachada. Ele disse que pagou pela implantação de um sistema de teleconsulta veterinária, mas não recebeu o serviço.

O delegado Tiago Fernando Correira, da 3ª Delegacia do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC), está envolvido no caso. O procurador instaurou inquérito para investigar se houve prática de lavagem de dinheiro e entre outros possíveis crimes no acordo.

Rescisão com o Corinthians

Na contramão da ‘Vai de Bet’, o Corinthias, por meio de seus representantes, conseguiu se habilitar no inquérito. O diretor jurídico do clube paulista, Leonardo Pantaleão, está autorizado a acessar os dados.

A ‘Vai de Bet’ rescindiu contrato de patrocínio master com o Corinthians no dia 7 de junho. A casa de apostas usou a cláusula anticorrupção no contrato para encerrar a parceria. Anteriormente, no dia 27 de maio, a empresa havia encaminhado uma notificação extrajudicial à diretoria corintiana referente à ‘laranja’ no intermédio da negociação com o Alvinegro.

