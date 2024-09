Após pancada, Thiago Silva já inicia tratamento em sua própria casa

Ao longo da partida contra o Atlético-MG, pelas quartas da Libertadores, Thiago Silva, do Fluminense, sentiu dores no calcanhar do pé esquerdo, e deixou o gramado no intervalo para a entrada de Antônio Carlos. Diante disso, o jogador já iniciou o tratamento em casa, segundo os stories de sua esposa Belle Silva, no Instagram.

O zagueiro deixou o Maracanã mancando e passou todo segundo tempo no banco de reservas, na torcida pelos companheiros, que saíram vitoriosos. Lima estufou a rede aos 41 da etapa final, o tento que dá a vantagem ao Tricolor para decidir na próxima semana, fora de casa.

Nesta quinta-feira (19), o Departamento Médico do clube irá avaliar o defensor, que sofreu uma pancada após saltar para uma cabeçada. Para não prejudicar a equipe ou agravar a situação, ele teve que deixar o gramado, mas Antônio Carlos deu conta do recado.

Desde que retornou ao Tricolor, Thiago fez 11 jogos, marcou um gol e não sofreu nenhuma lesão. Ele completa 40 anos no domingo e chega bem fisicamente, dando qualidade e experiência ao setor defensivo tricolor.

Por fim, depois de conseguir a vantagem diante do Galo, o Fluminense tentará avançar às semifinais da Libertadores na próxima quarta-feira (25), às 19h (de Brasília), na Arena MRV. Antes disso, o time medirá forças com o líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo, às 18h30 (de Brasília), no sábado, no Maracanã.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.